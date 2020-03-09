Çevre Kirliliğine Doğal Çözüm: Plastik Yiyen Tırtıllar

Plastik yiyen bir tırtıl türü, çevre kirliliğinin önemli problemlerinden plastik atık sorunlarına karşı mücadelede kilit rol oynayabilir. Tırtıllar üzerinde yapılan araştırmalarda küçük çapta da olsa önemli sonuçlar elde edildi.

Doğadaki plastik atık sorununa plastik yiyen tırtıllar çare olacak. Balmumu güvesi veya petek güvesi olarak da bilinen Galleria mellonella'nın larvaları, yaygın olarak kullandığımız ve doğada çözünmesi zor bir plastik türü olan polietileni yiyerek, önemli bir çevre sorununa çözüm getirebilir.

Araştırmacılar, 2017 yılında Galleria mellonella larvalarının içinde bulunduğu plastik torbaları yediklerini keşfetti. Ardından tırtılları laboratuvarda polietilen film üzerine yerleştirdiler ve plastik üzerindeki etkilerini gözlemlediler. Sonuçlar, 100 tırtılın 12 saatlik bir süre boyunca 92 miligram malzeme tükettiğini ortaya koydu.

Plastivorlar olarak da adlandırılan bu tırtıllar, plastiği sindirerek enerjiye çeviriyor. Balmumu, çok çeşitli lipit bileşiklerin karışımından oluştuğu için tırtıllar, plastiği parçalama yeteneğine de adapte oldular. Çünkü balmumundaki bileşiklerin bazıları kimyasal yapılarıyla polietilene benzer.

Tırtılların tükettiği miktar çok büyük olmasa da, araştırmacılar, bu bozulma sürecinin polietilen atıkların yönetimi için biyoteknolojik bir çözüm olarak analiz edilebileceğine ve geliştirilebileceğine inanıyor. Sonuçlar Current Biology dergisinde yayınlandı.

Bilim insanlarına göre solucanları kullanmak plastik atık sorununu giderebilir. Tırtılları doğrudan kullanmak büyük çapta bir çözüm olmasa da, ama küçük bir başlangıç olabilir.