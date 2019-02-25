SD Association, yeni microSD Express’i MWC 2019’da tanıttı. Daha hızlı olan bu sistem sayesinde cihazların batarya ömürleri de uzayacak.

İçeriklerin üretimi de tüketimi de oldukça hızlı hale geldi. Artık çok daha büyük boyutlu ve sayıca da çok fazla içerik üretiliyor. Telefonların çektikleri görüntüler ve videolar bile oldukça çok yer kaplamaya başladı. Haliyle hafızaların ve microSD’lerin sadece kapasite olarak değil hız olarak da gelişmeleri gerekiyor.

Yeni sistem microSDHC Express, microSDXC Express ve microSDUC Express ile kullanımda olacak.

microSD Express de SD Express gibi PCle arayüz kullanarak veri transfer hızını arttıracak. Kartların hızı 985 MB/s seviyesine çıkacak. Bu hızı ise PCIe ve NVMe v1.3 özelliklerine borçluyuz. İkinci pin sırasında bulunan bu özelleşmiş bağlantılar kartların hızını arttırıyor. Geriye dönük olarak uyumlu olacak olan bu kartlar, daha hızlı olmalarına rağmen daha az enerji harcayacaklar.

Daha önce okuma ve yazma hızları, mobil cihaz üreticilerinin önünde önemli bir engel olarak duruyordu. Yeni teknolojiyle beraber veri transferi neredeyse dahili hafıza ile aynı hıza kavuşmuş olacak. 5G ve 48 MP+ kameralarla beraber harici hafıza kartları geri dönüş yapabilir.