SanDisk’in 1 Terabyte’lık UHS-I microSD Kartı Duyuruldu

SanDisk, geçen yıl kırdığı rekorun ardından bu yıl kendini daha da geliştirerek 1 TB kapasiteli SanDisk Extreme UHS-I microSD kartı sundu.

Western Digital Corporation, SanDisk Extreme 400 GB microSDXC UHS-I modelini geçen yıl MWC’de duyurmuştu. Bu yıl çıtayı daha da yukarı çeken firma, 1 TB’lık microSD kartı ve kartın 512 GB’lık varyantını duyurdu. En yüksek kapasiteye sahip microSD kartlar arasında yer alan bu kart, okuma hızı açısından da 160 MB/s ile zirvede yer alıyor.

Kart, ayrıca Uygulama Performans Sınıfı 1 (A2) gereksinimlerini karşılıyor. Bu da kartın A1’lere kıyasla daha hızlı uygulama yüklediğini ve uygulamaları daha hızlı çalıştırdığını gösteriyor. Western Digital bu hıza tescilli teknolojileri sayesinde ulaştıklarını belirtiyor.

Firmaya göre kartın daha büyük kapasite ve daha yüksek hız sayesinde kullanıcılar; sanal gerçeklik uygulamaları kullanmak, telefonlar ve dronelar ile 4K video çekmek gibi aktivitelerde sıkıntı yaşamayacak.

SanDisk Extreme 1TB microSDXC UHS-I kartın okuma hızı 160 MB/s, yazma hızı 90 MB/s. Hız sınıfı U3 olan cihaz, video hızı sınıfı olarak da V30 kategorisinde yer alıyor.

Kartlar oldukça da dayanıklı olarak tasarlandı. Su geçirmeyen, sıcaklığa ve darbeye dayanıklı kart, belli bir noktaya kadar X-Ray ışınını da kaldırıyor.

Kartın 512 GB versiyonu 199.99 dolar, 1TB versiyonu ise 449.99 dolar fiyat etiketiyle satışa sürüldü.