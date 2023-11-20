OpenAI'da bugün itibarıyla CEO koltuğuna oturan Emmett Shear, firmanın eski CEO'su Sam Altman'ın ayrılış sürecini OpenAI'ın "çok kötü" yönettiğini ve çalışanların "güvenlerine ciddi şekilde zarar verdiğini" ifade etti.

OpenAI'da son üç günde üçüncü CEO, Twitch'in kurucuları arasında yer alan Emmett Shear oldu. Shear, göreve gelir gelmez X üzerinden uzun bir açıklama yayımladı. Bu açıklamada Shear, yeni firmasının selefi ile yollarını ayırma şeklini eleştirmekten çekinmedi.

Shear açıklamasında, "OpenAI çalışanları, tahmin ettiğiniz gibi, çok etkileyici ve aşırı derecede göreve odaklı. Ve Sam'ın görevden alınmasındaki süreç ve iletişimin de çok kötü yürütüldüğü ve ciddi şekilde güven zedeleyici olduğu açık." ifadesini kullandı.

Sam Altman'ın ayrılış şekli "çok kötü" ve "güven zedeleyici"

Eski Twitch CEO'sunun açıklamaları arasında Sam Altman'ın görevden alınma sürecini sorguladığı da yer alıyor. Shear'ın açıklamalarına göre selefinin görevden ayrılmasının, güvenlik önlemleri üzerine bir anlaşmazlıkla ilgili değil. Yönetim kurulunun başka bir nedeni bulunuyor.

Shear açıklamasında ayrıca kendisine gelen teklifi birkaç saat içerisinde kabul ettiğini belirtirken, bu iş teklifini "hayatta bir defa gelecek bir fırsat" olarak nitelendirdi. OpenAI'ın çiçeği burnunda CEO'su, bu görevi kabul etmesinin nedeni olarak, "şu anda var olan en önemli şirketlerden biri" olarak gördüğü OpenAI'a "yardım etmenin görevi olduğuna" inanmasını gösterdi.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, bugün yaptığı açıklamalarda Altman ve eski OpenAI Başkanı Greg Brockman'ın Microsoft'a katılacağını ifade etmişlerdi. Microsoft, OpenAI'ın en büyük hissedarı konumunda bulunuyor ve kadrosuna katılan yeni isimlerle yeni bir gelişmiş yapay zekâ ekibi kurmaya hazırlanıyor.