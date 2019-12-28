Yeni PlayStation Kontrolcüsü Patentinde Arka Tuşlar Görüldü

Sony, geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni kontrol cihazı eklentisi ile tekrar gündeme geldi. Yeni bir kontrol cihazı için patent alan Sony’nin farklı bir tasarım üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, önümüzdeki senenin sonlarına doğru yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’i piyasaya sürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut nesildeki her oyun konsoluna fark atacağı iddia edilen PlayStation 5’i geliştiren şirket, yeni alınan bir patent ile yeniden karşımıza çıktı. Çoğu konsol oyuncusu tarafından merakla beklenen ve fazlasıyla ilgi çekici hale gelen PlayStation 5’in geliştiricisi Sony, yeni kontrol cihazı için bir patent aldı.

Geçtiğimiz günlerde Sony tarafından dosyalanmış yeni bir patent ortaya çıktı. Yeni oyun konsolunda kullanılacağı düşünülen yeni kontrol cihazının patentini alan Sony’nin patentindeki görüntülerde görüldüğü üzere yeni kontrol cihazı, mevcut kontrol cihazı Dualshock 4 ile yüksek oranda benzerlik taşıyor ancak kontrolcünün arkasında şu anki kontrolcüde bulunmayan bir özellik bulunuyor.

Yeni kontrol cihazının arkasında iki adet tuş bulunacak

PlayStation 5’in de kontrolcüsü olabileceği tahmin edilen yeni kontrol cihazı, arkasında iki tane daha tuş barındırıyor. Arkadaki tuşlar daha önce Sony tarafından mevcut DualShock 4 kontrol cihazına bir eklenti olacağı şeklinde duyurulmuştu ancak Sony’nin yayınladığı videodaki görüntüler ile patentteki görüntüler birbirinden farklı.

Sony’nin Twitter üzerinde paylaştığı videoda arka tuşlar daha büyüktü ve ortasında bir adet OLED ekran taşıyordu. Patentteki görüntülerde ise tuşların konumu ve boyutu çok daha farklı. Bunun dışında mevcut kontrol cihazından pek bir farkı bulunmayan yeni tasarımın PlayStation 5 konsolu ile birlikte çıkacak DualShock modelinde de kullanılabileceği düşünülüyor ancak bu noktada bazı çelişkiler devreye giriyor.

Sony, PlayStation 5 kontrol cihazının USB-C şarj girişine sahip olacağını daha önce duyurmuştu. Bu patentteki görüntülerde ise kontrol cihazının USB mini girişine sahip olduğu görülüyor. Aynı zamanda daha önce ortaya çıkan ve PlayStation 5 kontrol cihazına ait olduğu söylenen patent görüntülerinde de herhangi bir arka tuş bulunmuyordu. Yine de Sony, bu yeni tasarımı önümüzdeki sene piyasaya sürülecek olan oyun konsolunun kontrol cihazında kullanabilir.