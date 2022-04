Uzun bir süredir PlayStation Plus ve PlayStation Now abonelik sistemleriyle birlikte oyuncularına hizmet sunmaya devam eden PlayStation, bu abonelik sistemlerini birleştirerek; üç farklı plan aracılığıyla çok daha ilgi çekici bir hâle getirmeyi planlıyor. Gelin, hep birlikte yeni PlayStation Plus aboneliğine etraflıca göz atalım.

Önümüzdeki aylarda yenilenecek olan PlayStation Plus aboneliği için yeni planları olan Sony, harekete geçti. Aynı Xbox Game Pass gibi, oyunculara devasa bir oyun kütüphanesi sunmayı da planlayan şirket; PlayStation Plus ve PlayStation Now abonelik sistemlerini geliştirmek ile yetinmiyor, tamamen birleştiriyor da.

Bizler de, bu yeni PlayStation Plus aboneliği hakkında bildiğimiz her şeyi derlediğimiz bir yazı hazırladık. Aboneliğin fiyatı, çıkış tarihi ve sunacağı fırsatlar da dâhil olmak üzere birçok merak edilen soruyu detaylı bir şekilde cevapladık. O hâlde, hemen yazımıza geçelim.

Yeni PlayStation Plus aboneliği hakkında tüm bildiklerimiz:

Çevrimiçi oyunların vazgeçilmezi: PlayStation Plus nedir?

PlayStation Plus, dünya çapında 48 milyondan daha fazla kullanıcıya sahip bir abonelik hizmetidir. Aynı zamanda, PlayStation markasının yani; Sony’nin, en büyük gelir kaynaklarından bir tanesidir. Aboneliğin en öne çıkan hizmeti, oyunları çevrimiçi bir şekilde oynamanıza olanak sağlamasıdır. Apex Legends, Warzone ve Fortnite gibi birçok ücretsiz çok oyunculu oyunları PlayStation Plus aboneliğiniz olmadan oynayabiliyor olsanız da, ücretli oyunları çevrimiçi oynamak için PS Plus abonesi olmanız gerekmektedir.

PlayStation Plus, beraberinde birçok fırsatı da getiren bir abonelik hizmeti. Örneğin; PS Plus aboneleri için ücretsiz her ay iki yeni PlayStation 4 oyunu, 100 GB bulut depolama alanı, özel oyun içerikleri ve üyelere özel oyun indirimleri de dâhil olmak üzere birçok hizmet sunmakta olan bir sistem. Eğer PlayStation 5 sahibiyseniz, her ay iki PlayStation 4 oyununun yanı sıra; bir adet PlayStation 5 oyunu ve PlayStation Plus Koleksiyonu’na erişim gibi fırsatlardan da yararlanabilmektesiniz.

Ülkemizde olmayan bir servis: PlayStation Now nedir?

Sony’nin bulut oyun hizmeti olan PlayStation Now, yüzlerce oyunu internet akışı üzerinden kendi konsolunuz/bilgisayarınız aracılığıyla oynamanıza olanak sağlıyor. İçerisinde; PlayStation 5, 4, 3 ve 2 oyunları olmak üzere; toplamda 700’den daha fazla oyuna ev sahipliği yapmakta olan abonelik sistemi, sadece bulut teknolojisi ile sınırlı kalmıyor.

‘’İster indir, ister yayın akışı ile oyna’’ cümlesini benimsemiş olan hizmet, maalesef ülkemizde bulunmuyor. Uzun yıllardır kısıtlı sayıda ülkede hizmet vermeye devam eden bu abonelik sisteminin, yeni PlayStation Plus abonelik hizmeti ile birlikte birçok yeni ülkeye açılması bekleniyor.

Herkes için farklı bir paket: Yeni PlayStation Plus aboneliği nasıl olacak?

Yeni PlayStation Plus abonelik sisemi; Essential, Extra ve Premium olmak üzere üçe ayrılacak. Bu üç farklı plan, ayrı bir fiyat etiketine sahip olurken; sundukları hizmet de büyük oranda değişiklik gösterecek. Ayrıca, PlayStation Now’ın mevcut olmadığı ülkeler için, PlayStation Plus Deluxe adı altında farklı bir abonelik sistemine de yer verilecek.

PlayStation Now’ın ülkemizde de hizmet vermediğini düşünecek olur isek; Essential, Extra ve Deluxe abonelik sistemlerine sahip olacağız. Essential ve Extra’da bulunan tüm özellikleri de içerecek olan Deluxe, Premium’a kıyasla daha uygun bir fiyat etiketine sahip olacak. Diğer tüm avantajlar aynı olsa da, bu paket içerisinde PlayStation 3 oyunları (Sadece bulut teknolojisi ile oynanabildiği için) bulunmayacak. Peki bu abonelik sistemleri neleri içerecek?

PlayStation Plus Essential:

Mevcut PlayStation Plus aboneliğinin yerine geçeceği sistem, aynı fırsatları sunacak ve herhangi bir fiyat değişikliği olmayacak Aylık iki adet indirilebilir oyun. Özel indirimler Bulut depolama alanı Çok oyunculu erişimi

Mevcut PlayStation Plus aboneleri, sistem yenilendiğinde bu hizmet ile devam edecekler

Ülkemizdeki fiyatlandırması: Aylık 40 TL / Üç aylık 100 TL / Yıllık 240 TL

PlayStation Plus Extra:

PlayStation Plus Essential paketindeki tüm avantajları içerir

İçerisinde, 400’den fazla PlayStation 4 ve 5 oyununun bulunduğu bir kataloğa erişim sağlar. Bu oyun kütüphanesi, Sony’nin birçok kendi özel oyununu da içerir

Avrupa fiyatlandırması: Aylık 13.99€ / Üç aylık 39.99€ / Yıllık 99.99€

PlayStation Plus Premium:

PlayStation Plus Essential ve Extra paketlerindeki tüm avantajları içerir.

Aşağıdaki hizmetler dâhilinde, kütüphaneye 340’dan daha fazla oyun ekler: Bulut teknolojisi aracılığıyla PlayStation 3 oyunları Orijinal PlayStation, PlayStation 2 ve Psp nesillerinden hem bulut, hem de indirme seçenekleriyle sunulan bir oyun kataloğu Kısıtlı süreli oyun denemeleri, seçilen oyunları satın alımdan önce oynama fırsatı



Avrupa fiyatlandırması: Aylık 16.99€ / Üç aylık 49.99€ / Yıllık 119.99€

İşte en önemli soru: Yerel fiyatlandırma olacak mı?

Sony, aboneliklerde yerel fiyatlandırmaya önem veren bir şirket. Örneğin; aylık yaklaşık olarak 9€ (143.55 TL) gibi bir fiyata sahip olan PlayStation Plus, yerel fiyatlandırma ile birlikte ülkemizde 40 TL’den satılıyor. Bu da, yaklaşık olarak 2.50€’ya denk geliyor. Yani Sony; ülkemizde yerel fiyatlandırma seçeneği sunuyor

PlayStation Plus’un yenilenmekte olan planları ile birlikte bu fiyatların ülkemizde ne kadar değişeceği henüz bilinmiyor olsa da; Sony’den yerel fiyatlandırma görme olasılığımız oldukça yüksek.

En merak edilenlerden: PlayStation oyunları çıkar çıkmaz kütüphaneye eklenecek mi?

Yeni PlayStation Plus aboneliğinin çıkışı ile birlikte; Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 ve Returnal’ın oyun kütüphanesine ekleneceğini belirten PlayStation, yeni oyunlarının ilk günden sisteme eklenmeyeceğini açıkladı.

Sony’nin CEO’su Jim Ryan, PlayStation stüdyoları tarafından geliştirilmekte olan oyunları ilk günden abonelik kütüphanesine dâhil etmelerinin oyunlarının kalitesini etkileyeceğini ve bu durumun riskli olduğunu belirtmişti. Daha önceden piyasaya sürülmüş olan bazı PlayStation özel oyunları ise, abonelik sisteminde yavaş yavaş yerlerini alacak.

Sayılı gün çabuk geçer: Aboneliğin çıkış tarihi ne?

PlayStation, aboneliğin çıkış tarihini de resmî olarak açıklamış durumda. Ülkemizi, Avrupa’ya mı, yoksa Asya’ya mı dâhil ettikleri henüz resmî olarak belli olmasa da, belirtilen çıkış tarihleri şu şekilde:

Asya marketleri (Japonya hariç): 23 Mayıs 2022

Japonya: 1 Haziran 2022

Amerika: 13 Haziran 2022

Avrupa: 22 Haziran 2022

En geç 2022 Haziran sonuna kadar ülkemizde erişime açılması beklenen yeni PlayStation Plus, oldukça heyecanlı gözüküyor. Peki siz bu yeni abonelik sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz?