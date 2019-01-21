Porsche'nin yeni nesil aracının son hız testleri şaşırttı.

Spor arabaların gelişimleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Yeni nesil Porsche 911 992 Carrera S’in 0-100 km süresi üretici firmaya göre 3,5 saniye olarak belirlenmiş durumda ancak gerçekte çok daha kısa sürüyor.

Motorsport Magazine’in yaptığı testler sonucunda araca hız testleri uygulandı. İspanya’nın Circuit de Valencia pistinde uygulanan testlerin sonucunda araç, neredeyse üç saniyede 100 km hıza ulaştı.

Aracın 100 km hıza ulaşmasındaki sürenin kısa olduğunu düşünüyorsanız daha yeni başlıyoruz diyebiliriz. Araca yapılan testlerin devamında yeni nesil Porsche, toplamda 10 saniye gibi bir sürede bu hızı iki katına çıkararak saatte 200 km hıza ulaştı. Porsche 911 serisinin Turbo S serisinden daha düşük bir model olduğu da düşünülünce Turbo S’in yapabilecekleri şimdiden konuşulmaya başlandı.

"Peki, Carrera S serisi nasıl bu kadar hızlı olmayı başarıyor?" diye soranlar için hemen cevaplayalım. Araç, Panamera’dan aldığı şanzıman sisteminin yanı sıra önceki modelinin üstüne koyduğu 23 beygir gücü sayesinde bu hızlara ulaşabiliyor.

Aracın test videosunu aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.