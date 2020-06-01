Slitherine Ltd. ve Sleepy Sentry adlı oyun geliştiricilerinin yeni takım odaklı rol yapma oyunu olacak olan Stirring Abyss, yakında Steam üzerinden oyunculara sunulacak. Gelin oyunun detaylarına hep beraber göz atalım.

Yeni çıkacak olan rol yapma oyunu Stirring Abyss, genel olarak su altında geçecek ve içinde korku ögeleri barındıracak. Stirring Abyss'in hikâyesinde okyanusların derinliklerinde antik medeniyetler ve farklı ırklardan kalan sırları takımınızla açığa çıkarmaya çalışacaksınız. Stirring Abyss, oynayış mekanikleri yönünden Fallout 2 ve Final Fantasy Tactics gibi oyunlardan da aşina olduğumuz gibi 'kare tabanlı' bir oyun olacak.

Oyun içerisinde okyanusun derinliklerindeki antik kalıntılar boyunca ilerledikçe oyuncular ve takım arkadaşları, mutasyonlara uğrayıp çeşitli özellikler kazanabilecek. Ayrıca oyuncular, derinliklerdeki bu kalıntılar arasında ilerledikçe bulacakları çeşitli ekipmanlarla güçlenebilecek. Oyunun canlı oynayış videosu ve diğer hikâye özellikleri hakkında şu an için pek bir bilgi bulunmasa da oyun hakkında genel bir izlenim edinebilmek için fragman ve oyunun Steam sayfasındaki ekran görüntülerine bakabilirsiniz.

Stirring Abyss'in fragmanı:

Oyun hakkında geliştirici ekip tarafından paylaşılan açıklamalar şu şekilde: "Stirring Abyss, güçlü rol yapma ögeleriyle okyanusun derinliklerinde yer alan Lovecraft temalı antik kalıntıları keşfedeceğiniz takım odaklı taktiksel bir indie oyun. Oyunda takımınızla birlikte Soğuk Savaş döneminde, ABD Donanması'na bağlı olan ve gizli bir görev esnasında batan USS Salem isimli denizaltının kazadan sonra sağ kalan tayfasını oluşturacaksınız. Takımınızla beraber batan denizaltıyı terk ettiğinizde kendinizi okyanusun tabanında unutulmuş bir antik medeniyetin kalıntıları arasında bulacaksınız."

Stirring Abyss'in iki farklı oyun modu bulunacak. İlk olarak hikâye modunda, ortasına düştüğünüz antik medeniyetin sırlarını keşfederken bir yanda da kayıp olan ekip arkadaşlarınızı bulmaya çalışacak ve ayrıca hasarlı denizaltınız olan USS Salem'i tamir etmeye çalışacaksınız. Tüm bunları yapmaya çalışırken de kalıntılar arasında daha derinlere ilerledikçe takımınızla mutasyonlara uğrayıp değişik özellikler kazanabileceksiniz.

Oldukça karanlık atmosferiyle ve Lovecraft'ın efsane olmuş korku temaları üzerine odaklanan bu oyunda, okyanusun dibinde sıkışıp kaldığınız bu antik medeniyetin kalıntılarında korku dolu anlar yaşayabileceksiniz. İkinci olaraksa oyun, bir sonsuz moda sahip; bu modda takımınızla birlikte hiç bitmeyen yaratıklarla savaşıp en yüksek skora sahip olmaya çalışacaksınız. Piyasada çok fazla oyunun bulunmadığı bu dönemde Stirring Abyss, hem Lovecraft hem de aksiyon rol yapma oyunlarını sevenler için güzel bir alternatif olacağa benziyor. Stirring Abyss'in Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.