Riot Games'in FPS Oyunu Valorant Saat Kaçta Yayınlanacak?

League of Legends'ın geliştiricisi Riot Games, heyecanla beklenen FPS oyunu Valorant'ı yarın itibarıyla tüm oyunculara sunmaya hazırlanıyor. Peki Valorant Türkiye'de saat kaçta yayınlanacak?

Riot Games, tarafından geliştirilen birinci şahıs nişancı (FPS) oyunu Valorant nihayet tam sürüm olarak geliyor. Valorant, nisan ayında kapalı beta olarak sınırlı sayıda oyuncuya sunulmuştu ve oyun yakında tüm oyuncuların erişimine açılacak.

Riot Games, PC oyuncuları için ücretsiz olarak piyasaya süreceği 5v5 taktiksel nişancı oyununun çıkış tarihini ve saatlerini resmi olarak açıkladı. Geliştirici, kapalı beta süresince milyonlarca oyuncu tarafından oynanan yeni oyununun ne zaman geleceğini sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Riot Games tarafından yapılan duyuruya göre Valorant, 2 Haziran Salı günü TSİ 08:00 itibarıyla Türk oyunculara açılacak. Yani Valorant'ı yarın saat 08:00'dan itibaren ücretsiz olarak indirip oynayabileceksiniz. Riot Games ayrıca sosyal medya hesabından "1. Bölüm: Kıvılcım" adlı bir görsel paylaştı.

Valorant hangi ülkede, saat kaçta yayınlanacak?

1 Haziran ET 19.00, Japonya ve Asya-Pasifik

2 Haziran, TSİ 08.00 , Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Türkiye ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika

, Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Türkiye ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika 2 Haziran, ET 08.00 , Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Güney Amerika

Valorant, yarın resmi olarak yayınlanacak birinci sezonunun adı 'Kıvılcım' olarak açıklandı. Tam sürümün çıkışıyla birlikte oyuna gelecek olan haritanın ismi ise Ascent olacak. Yeni tanıtılan ajan Reyna'nın oynanış videosuna da sahne olan Ascent, İtalya'da yer alıyor. Oyun, Fortnite tarzı bir anlayışla kendine has teması olan sezonlarla yayınlanacak gibi görünüyor.