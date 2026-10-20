Yeni Steam Next Fest Etkinliğinde Yapay Zekâ Patlaması: Artık 3 Oyundan 1'i Yapay Zekâ Kullanıyor!

Steam Next Fest'te yer alan yapımların %36'sında yapay zekâ tespit edilirken oyuncuların artan yapay zekâ kullanımına tepkisi sürüyor.

Yapay zekâ üretiminin oyun dünyasındaki yükselişi, oyuncular arasında ciddi tepkilere yol açmaya devam ediyor. Geçtiğimiz şubat ayında topluluk tepkileriyle gündeme gelen üretken yapay zekâ tartışması, aradan geçen birkaç ayın ardından somut verilere yansıdı.

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Haziran ayındaki Steam Next Fest sırasında oyunların yaklaşık %20’sinde bir şekilde üretken yapay zekâ kullanıldığı tespit edilmişti. Ekim ayına gelindiğinde ise bu oran çarpıcı bir sıçrama kaydederek üç oyundan birini aşmış durumda.

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Dört ayda ciddi artış yaşandı

SteamDB verilerine göre bu yılki Steam Next Fest kapsamında tanıtılan ve yakında çıkacak toplam 7.145 oyun bulunuyor. Steam’in sisteminde yer alan yapay zekâ etiketi filtre olarak uygulandığında bu sayı 4.549’a kadar geriliyor. Bir başka deyişle, etkinlikte öne çıkarılan oyunların 2.595’i, yani %36’sından fazlası geliştirme sürecinde üretken yapay zekâdan yararlanmış.

Haziran ayındaki etkinlikte bu oran %19 seviyesindeydi, bu da yalnızca dört aylık kısa bir zaman diliminde %16’lık net bir yükseliş anlamına geliyor. Oyuncular bu gidişata sert tepki gösterirken etkinlik listelerinin zirvesinde ağırlıklı olarak yapay zekâsız yapımlar yer alıyor ancak sektördeki bazı büyük figürlerin ve Epic Games gibi şirketlerin bu teknolojiyi teşvik etmesi, endişeleri daha da tırmandırıyor.

Tepkiler sadece bağımsız oyunlarla sınırlı değil

Steam Next Fest öncelikli olarak bağımsız yapımları vitrine çıkarsa da büyük bütçeli (AAA) oyunlar da eleştirilerden muaf değil. Nitekim geçtiğimiz günlerde Total War: Shogun 2’nin yeniden düzenlenmiş sürümü, yapay zekâyla yükseltilen kaplamalar nedeniyle gelen "Son Derece Olumsuz" inceleme bombardımanının ardından Steam'den kaldırılarak yerine oyunun orijinal versiyonu getirildi.

Üretken yapay zekânın etkisi sadece yeni oyunların tasarım süreçleriyle sınırlı kalmıyor. Son haftalarda sıkça duyulan "vibecoding" kavramı, oyuncuların Claude gibi yapay zekâ araçlarını kullanarak eski oyunların kaynak kodlarını tersine mühendislikle çözümlemesi ve bunları hızla PC’ye veya tarayıcıya uyarlaması anlamına geliyor. Bu yöntemle Super Smash Bros. Ultimate için resmî olmayan bir PC uyarlaması yapılırken, Halo: Combat Evolved, Call of Duty: Black Ops 1 zombi modu ve Super Mario Sunshine gibi klasikler de tarayıcı üzerinden oynanabilir sürümlerine kavuştu.