Dünyanın bir numaralı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni bir model üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. İnternette dolaşan render görüntüleri, Model 3’ten çok daha küçük bir otomobile işaret ediyor.

Son yıllarda elektrikli araç portföyüne Roadster, Semi ve Cybertruck gibi farklı segmentlerde yeni modeller ekleyen Tesla, şimdi yeni bir otomobili daha piyasaya sürmek için hazırlanıyor gibi görünüyor. Giriş seviyesinde konumlanması beklenen araç, ürün skalasında Model 3 ve Model Y’nin altına yerleştirilecek.

Aracın tasarımına ait olduğu iddia edilen render görüntüsü, yeni elektrikli otomobilin Chevy Bolt, Nissan Leaf ve yeni Volkswagen ID.3 gibi modellerle rekabet edebileceğini gösteriyor. Bu arada söz konusu görüntü, Tesla'nın Çin'de inşa etmeyi planladığı yeni tasarım ve mühendislik tesisi ile ilgili olarak yayınladığı resmi bir belgede ortaya çıktı. Bu da, henüz adlandırılmamış olan otomobilin yalnızca Çin pazarına dönük olarak üretebileceğini düşündürüyor.

Tesla'nın yeni otomobiline ait olduğu iddia edilen render görüntüsü:

ABD'li şirket, Şangay'daki fabrikasında ürettiği ilk Çin menşeili Model 3'leri geçtiğimiz yılın sonunda sahiplerine teslim etmişti. Anavatanı olan ABD dışındaki tek fabrikasını Çin'de açan Tesla, yeni elektrikli SUV’si Model Y’yi de yine burada üretmeyi planlıyor.

Bununla birlikte, Tesla'nın yalnızca tek bir pazar için araç üretme alışkanlığının olmadığını belirtmek gerekiyor. Yine de mevzu bahis Tesla ve Elon Musk olunca, hiçbir olasılığı göz ardı etmemek lazım. Elektrikli hatchback türünde olacağı tahmin edilen aracın gerçekten üretilip üretilmeyeceği henüz belli değil; ancak ABD’li markanın ürün gamındaki artan çeşitlilik göz önüne alındığında, Model 3'ten daha uygun fiyatlı bir modeli piyasaya sunacak olması gayet mantıklı bir hamle olacaktır.