Tesla Sahiplerine Güncellemeler İçin Beklenmedik Faturalar

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın araç fiyatları yüksek bulunurken, beklenmedik bir masraf kalemi daha çıktı. Araç kullanıcıları, satın almadıkları uygulama güncellemeleri için para ödediklerini söylüyorlar.

Sıfır bir Tesla otomobil hiç de ucuz değil. En ucuz Tesla Model 3'ün fiyatı 40 bin dolardan başlıyor. Bütün bunlar bir yana, Tesla kullanıcıları hiç satın almadıkları bir şeyin bedelini ödemekle yükümlü kılındığında, ciddi bir sorunla karşı karşıyayız demektir.

Yazar Nassim Taleb'in öfkeli tweetleri bu durumu gözler önüne serdi. Taleb'in attığı tweetlere göre, yazar hiç yapmadığı uygulama içi satın almaların bedelini ödemekle yükümlü kılındı. Yazara göre güncellemeler cep telefonu tarafından cebindeyken yapıldı ve bu güncellemelerin bedeli 4 bin doların üzerindeydi.

Taleb, Musk'ın cevabını beğenmedi

Nassim Taleb, Tesla müşteri hizmetleri temsilcisinden yardım alamayınca kızgınlığını Twitter'da dile getirmeye karar verdi. Müşteri hizmetlerine göre, tüm araç güncelleme uygulamaları satın alımları nihai ve geri ödemesiz. Oysa Taleb, kendisinin böyle bir satın almaya niyet bile etmediğini belirtti.

Tweetlerinde Elon Musk'ı da etiketleyen Taleb'e cevap yine Musk'tan geldi. Tesla'nın sahibi, sorunun halledileceğini belirtirken geri ödemelerin elektronik olarak ve müşteri hizmetleri aracılığıyla kolayca alınabileceğini kaydetti. Mesele burada kapanabilirdi ancak öyle olmadı. "Siyah Kuğu" ve "Skin in the Game" gibi çok satan kitapların yazarı Taleb, Musk'ın kişisel müdahalesini beğenmedi. Taleb, kendisi işini hallederken diğer insanların adil bir şekilde geri ödemelerini almamalarını kabul etmeyeceğini bildirdi.

Yakın zamanda bir başka Tesla araç sahibine de sürücüsüz kullanım ve hızlanma artırma güncellemeleri nedeniyle 9 bin 700 dolar fatura kesildiği belirtiliyor. Onaysız güncelleme nedeniyle fatura kesilen aracın sahibine geri ödeme yapılıp yapılmadığı bilinmiyor, ayrıca bu kişi ünlü olmadığı için Elon Musk'ın doğrudan müdahalesi de olmadı. Araç sahiplerine, eğer binlerce dolar masraf istemiyorlarsa araç menüsündeki güncelleme seçeneklerinden Tesla bu sorunu çözene kadar uzak durmaları tavsiye ediliyor.