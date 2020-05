Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, bir televizyon programında canlı yayınla röportaj verirken depreme yakalandı. 5.8 büyüklüğündeki sarsıntı karşısında oldukça soğukkanlı bir tutum sergileyen Ardern, depremin ardından röportajını sorunsuz bir şekilde sürdürdü.

Son dönemin en gözde politikacılarından biri olan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, canlı yayında yakalandığı deprem karşısındaki soğukkanlılığı ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Three on kanalında Ryan Bridge’ın sunduğu AM Show programına bir röportaj veren Ardern, COVID-19 salgını hakkındaki soruları yanıtladığı sırada deprem meydana geldi.

O sıralarda Yeni Zelanda’nın başkenti Wellington’daki parlamento binasında bulunan Ardern, 5.8 şiddetindeki sarsıntıya rağmen sakinliğini korumayı başardı. Sunucuya, “Burada ufak bir deprem yaşıyoruz. Arkamda hareket eden şeyler görebilirsiniz” ifadelerini kullanan Yeni Zelanda Başbakanı, durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 5.8 şiddetindeki depreme rağmen soğukkanlılığını korudu

Bulunduğu yer gözle görülür bir biçimde sallanmasına rağmen gülümseyen ve soğukkanlılığını koruyan Ardern, sunucu Bridge’ın röportajı sona erdirme teklifine rağmen sarsıntı geçtikten sonra konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

Yaklaşık 15 saniye süren depremin merkez üssünün, başkent Wellington’ın 30 kilometre kuzeybatısındaki Levin kasabası olduğu öğrenildi. Yerin 37 kilometre altında gerçekleşen depremde herhangi bir can ve mal kaybı ise yaşanmadı.

Adern, sarsıntı sona erdikten sonra röportaja kaldığı yerden devam etti

Yeni Zelanda tarihinin gelmiş geçmiş en popüler başbakanlarından biri olarak gösterilen Adern, siyasi tutumu ve mütevazi yaşantısıyla takdir topluyor. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 50 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırılarına karşı merhametli ve sağduyulu tutumu, koronavirüs salgınına yönelik etkili politikaları ve mizah anlayışı ile örnek bir liderlik sergileyen 38 yaşındaki Adern, aynı zamanda kadınların siyaset içindeki yeri bakımından da çok değerli bir rol üstleniyor.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle uygulanan karantina önlemlerini gevşeten Yeni Zelanda, pandemi ile en başarılı mücadele eden ülkelerin başında geliyor. Toplam vaka sayısının 1.504, ölü sayısının ise 21 olduğu ülkede, bugüne kadar 1.456 kişi hastalıktan kurtulmayı başardı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in canlı yayında depreme yakalandığı anlar