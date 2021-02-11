Yenilenen Citroen C3 Aircross Oldukça İddialı Geliyor

Ülkemizde fiyat performans anlamında öne çıkan otomobillerden biri olan Citroen C3 Aircross, 2021 yılında yeni ön tasarımı ve yeni özellikleriyle daha keyifli bir araç haline geldi.

Fransız üretici Citroen'in elinden çıkan C3 serisi, düşük yakıt tüketimi ve kompakt yapısıyla birlikte beğeni toplayan bir model haline gelmişti. 2021 yılında Citroen C3 Aircross, yeni bir ön panel ve daha neşeli bir tasarımla geliyor.

Bir önceki nesille kıyaslandığında ön kısmında değişiklikler göze çarpan aracın daha fazla eklentiyi bünyesinde barındırdığını görüyoruz. Görece daha küçük bir SUV olan C3, özellikle daha uzun süreli yolculuklara yönelik konfor sağlamayı amaçlıyor.

Daha konforlu yolculuk

C3 Aircross hali hazırda yüksek tavan ve korumalı yapısıyla biliniyordu. Aracın bu özellikleri yeni versiyonda da korunurken esas değişiklikler aracın ön konsolunda yapılmış durumda. Yeni eklenen özelliklerle birlikte bu araç daha iddialı hale de geliyor.

Eğimli arazilerde ve yollarda aracın performansını arttıran Grip Control gibi özelliklerin eklendiği C3 Aircross, farklı koşullarda güzel bir tutuş ve konfor sunuyor. Advanced Confort adı verilen ve daha önce C5 Aircross modellerinde gördüğümüz koltuklar da daha uzun süre yorulmadan yolculuk yapabilmeyi sağlıyor.

Hem yol performansı hem de araç içi konforu artırılan Citroen C3 Aircross, kompakt bir SUV olmasına rağmen geniş iç hacme ve yüksek tavana sahip. Böylece hem arazide hem de şehir içinde tercih edilebilir bir otomobil oldu.

İç panel yenilendi

Aracın yenilenen ön konsolu da önceki versiyonlardan daha ciddi bir otomobille karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bilgi eğlence paneli bu modelde daha büyük hale geliyor ve 9 inçlik boyuta ulaşıyor. Bu dokunmatik ekranda geri geri giderken aracın arkasını görebiliyoruz.

Yeni Citroen C3 Aircross 12 farklı sürüş destek teknolojisini de bünyesinde bulunduruyor. Yakın zamanda yollardaki yerini alması beklenen bu SUV hakkında siz ne düşünüyorsunuz?