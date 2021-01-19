Citroen: %100 Elektrikli Otomobili Ami Türkiye'ye Gelebilir

PSA Groupe ortaklarından Citroen, Avrupa'da son derece ilgi gören ve uygun bir fiyatla satışa sunulan %100 elektrikli otomobil Ami'nin gerekli altyapı sağlandığı takdirde Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

Fransız otomobil üreticisi Citroen, 2021 Türkiye planları hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bugün yapılan basın açıklamasında markanın en çok odaklandığı konulardan birisi, Avrupa’da ilgi çekici bir elektrikli otomobil olarak tanıtılan Citroen Ami’nin Türkiye’ye getirilme planları oldu.

Citroen, şehir içi mobilite için tasarlanan ve 5.5 kWh’lık lityum iyon bataryalara sahip Ami’nin gerekli altyapı sağlandığı takdirde Türkiye’de 2021 yılı içerisinde satışa sunulacağını açıkladı.

Ami, saatte 45 kilometre hıza çıkabiliyor

L7 sınıfına ait bir araç olarak karşımıza çıkan Citroen Ami, Fransa’da 16 yaşına gelmiş yetişkinler tarafından kullanılabiliyor ve Türkiye’de de aynı yaş sınırının uygulanması bekleniyor. Ami, saatte sadece 45 kilometre hıza çıkabiliyor ve bu yüzden de aracın otoyola çıkması pek uygun görülmüyor. Araç, uzun yolculuklardan ziyade daha çok sokak ve cadde araları, Adalar ve tatil kasabaları için tasarlanmış.

Basın toplantısında en çok sorulan sorulardan birisi, Ami’nin Türkiye pazarında nasıl bir satış politikasına sahip olacağıydı. Citroen, Ami’nin Fransa’da son derece uygun fiyatlı bir otomobil olarak satışa sunulduğunu, Türkiye’de de aynı hedeflerle ilerlemek istediklerini belirtti.

Yeni makyajlı C4'ün elektrikli versiyonu, 2021 yılının sonuna doğru yollara çıkacak

Citroen, aynı zamanda makyaj görmüş yeni C4 model araçlarının Türkiye lansmanını yapmak için hazırlanıyor. Şirket, yeniden tasarlanan C4’ün Aralık ayında Fransa’da tanıtıldığını, Mayıs 2021’de ise Türkiye’de tanıtılacağını açıkladı. Yeni C4, lansmandan çok daha önce, Nisan aylarında yetkili bayilerde gösterilmeye başlanacak ve satışlara lansmandan sonra başlanacak.

Gövde konusunda değişikliğe gidilen yeni C4, hem hatchback hem de SUV segmentlere hitap edecek bir araç olarak karşımıza çıkacak. Citroen yetkilileri, C4’ün Türkiye’de ilk olarak benzin ve dizel motor seçenekleriyle satışa sunulacağını, yılın son çeyreğinde ise elektrikli versiyonun Türkiye yollarına çıkmak için hazır olacağını açıkladı.