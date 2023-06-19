Bilim insanlarının yeni çalışması, yer altı sularını hızla tüketmemizle Dünya'nın eksenini kaydırdığımızı ortaya koydu...

Su ihtiyacımızın büyük bölümünün karşılanmasını sağlayan yer altı suları hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Bilim insanları, yer altı sularının azalmasıyla birlikte Dünya’nın kutuplarının yer değiştirdiğini ortaya koydu.

Üstelik söz konusu yer değişimi azımsanacak bir düzeyde de değil. Sadece 17 yıl içinde Kuzey ve Güney kutuplarının 78,48 santimetre doğuya kaydıkları belirlendi.

İyi de yer altı sularının azalması kutup noktalarını nasıl etkiliyor?

Bu sorunun cevabı aslında fizikte yatıyor. Herhangi bir dönen cismin ağırlığındaki dağılımda bir değişiklik yapıldığında dönüş ekseni de kayacaktır. Dünya’daki ağırlık değişiminin bir bölümü de azalan yer altı sularından kaynaklanıyor.

Yer altı suları da buhara dönüşmüyor elbette. Gerek tarım, gerek günlük kullanım için olsun, bu suları yeryüzüne çıkarıyor, kullanıyor ve tekrar doğanın döngüsüne bırakıyoruz. Ancak sular doğrudan yer altına gitmiyor, önce okyanuslarda birikiyor.

İşte Dünya’nın dengesini bozan şey de bu dağılımdaki dengesizlik. Suyun akiferlerden okyanuslara dağılımı, Dünya’nın dönüş eksenini kaydırıyor.

Bilim insanlarının çalışamlarında bahsettikleri 17 yıllık süre de ardımızda bıraktığımız 17 yıl değil. Araştırmadaki veriler, 1993 ile 2010 yılları arasında gözlemlenen kutupsal hareketten oluşuyor. Yani günümüzdeki eksen kayması şu anlık sadece tahmin edilebiliyor.

Bu 17 yıl içinde toplam 2150 gigaton yer altı suyunu harcadığımız (ve dolayısıyla yeryüzüne çıkardığımız) tahmin ediliyor.

Peki bu durum bizi etkileyecek mi?

Uzun vadede evet, kutuplarımız yer değiştirebilir. Hatta aslında değiştiriyor da ve bu doğal bir şey. Ancak bilim insanlarının bulgularına göre endişe verici olan şey, en hayati kaynaklarımızdan birisi olan yer altı sularının hızla tükeniyor olması.

Bu sadece bizim hayatımızı değil, Dünya’yı ve her canlıyı da yakından etkileyecek. Okyanusların yükselmesiyle kara yüzdesi azalacak.