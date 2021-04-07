Yerli kripto para projesi hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Ayben Koy ve Dr. Bora Erdamar, söz konusu projenin finansal istikrar ve hürriyet açısından son derece önemli olduğunu aktardı.

Geçtiğimiz ay duyurulan Ekonomi Reformları Eylem Planı kapsamında açıklanan Ekonomi Reform Takvimi, TC Merkez Bankası’nın dijital paraların ekonomik, teknolojik ve hukuki alt yapısını 2021 sona ermeden oluşturacağını resmen açıklamıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Ayben Koy ve Dr. Bora Erdamar, “yerli dijital para” ile ilgili yeni bilgiler paylaştı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayben Koy, konuyla ilgili olarak gerçekleştirdiği açıklamada dünyanın farklı ülkelerinde bulunan merkez bankaları tarafından blok zinciri tabanlı Merkez Bankası Dijital Parası (CBDC) projelerinin son birkaç yılda hız kazandığını ifade ederken; TCMB ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin hızlı bir şekilde süreçleri tamamlama hedefinin doğru ve olması gereken bir adım olduğunu söyledi.

Kripto para düzenlemesi kaçınılmaz

Mevzuatta hem son dönemlerin en fazla tartışılan konularından kripto paralar ile ilgili hem de ödeme sistemleri açısından düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirten Doç. Dr. Koy, “Visa, Mastercard ve Paypal'ın ödeme sistemlerinde kripto para kullanımına yönelik yapmış oldukları açıklamalar ve aldıkları destekleyici kararlar, düzenlemelerin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Her geçen gün blok zinciri teknolojisinde yeni kripto paraların işlem görmeye başlıyor olması ve yatırımcıların yoğun ilgisi bu ihtiyacın diğer bir boyutu” dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Blockchain Araştırma Uygulama Merkezi Direktörü Dr. Bora Erdamar ise merkeziyetsiz yapıdaki kripto para ekosisteminin gün geçtikçe büyüdüğünü ve kripto paralar için kurumsal yatırımların arttığını ifade ederken, açıklamalarına şu şekilde devam etti;

"Dijital TL" için konunun aceleye getirilmemesi gerekiyor

“Ülkemiz adına kripto paralar ile dijital para ekosistemlerine entegrasyonun stratejik bir yol haritası ile sağlanmasının ve bu alanda kendi projelerimizin hayata geçirilmesinin ne kadar önemli olduğunu önümüzdeki yıllarda daha da iyi anlayacağız. İstanbul'un bir teknoloji ve finans üssü olmasına yönelik çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve TCMB ile sürdürülen dijital para projesi, ülkemizin finansal istikrarı ve finansal hürriyeti açısından son derece kritik. Öte yandan, dijital euro için en az 4 yıl sonrası hedeflenmişken, dijital TL için de konunun aceleye getirilmeden dünyadaki örneklerinin iyi analiz edilerek ele alınmasını bu alandaki potansiyelin tümüyle hayata geçirilmesi açısından çok önemli buluyorum.”