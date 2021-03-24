Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Ekonomi Reformları Eylem Planı takvimine göre 31 Aralık 2021 tarihine kadar dijital para birimlerinin ekonomik, teknolojik ve hukuki alt yapısı oluşturulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Mart’ta duyurmuş olduğu Ekonomi Reformları Eylem Planı'nın takvimi belli oldu. Söz konusu takvime göre TC Merkez Bankası, dijital paraların ekonomik, teknolojik ve hukuki alt yapısını 31 Aralık 2021 tarihine kadar oluşturacak.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık” ifadelerini kullanırken; oluşturulan takvimi incelemek isteyenler için Ekonomi Reform Takvimi’nin bir bağlantısını da paylaştı.

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Söz konusu takvimde “Eylem no 3.4.d.” olarak belirtilen maddede 31 Aralık 2021 tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından “Merkez Bankası dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki alt yapısını oluşturacağı” ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak daha önce gerçekleştirmiş olduğu açıklamalarda, tam da takvimde belirtildiği gibi kripto paralarla ilgili olarak ekonomik, teknolojik ve hukuksal altyapının oluşturulmasını sağlayacaklarını belirtmişti.