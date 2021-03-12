Ekonomik alanda yapılacak reformlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kripto paralarla ilgili de önemli bir duyuru yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarına göre kripto paralar için ekonomik, hukuksal ve teknolojik anlamlarda altyapı oluşturulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan bir süre önce yaptığı açıklamalarla ekonomide reform girişimleri olacağını, bunlarla ilgili detayların açıklanacağını söylemişti. Bugün o reformların neler olacağına dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, Avrupa'da bir, dünyada iki numara olduğumuz kripto para yatırımları ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kripto paralarla ilgili olarak ekonomik, teknolojik ve hukuksal altyapının oluşturulmasını sağlayacaklarını açıkladı.

Erdoğan, kripto paralarla ilgili açıklamalarında kurulacak altyapıların tam olarak ne olduğundan bahsetmedi. Ancak bu tür bir açıklama, zaten bir süredir gündemde olan "vergi" meselesini yeniden gündeme getirdi. Hükümet yetkililerinin yapacağı çalışmalar, muhtemelen kripto paraları bir tanım altına aldıktan sonra hem yatırımcının korunmasını hem de kripto para alım satımlarından elde edilecek gelirin vergilendirilmesini kapsayacak.

Özgür Demirtaş haklı mı çıkacak?

Türkiye'deki kripto para birimleriyle yapılan alım satımlara vergi getirileceği, ilk kez ekonomist Özgür Demirtaş tarafından gündeme getirilmiş, yatırımcılar arasında uzun süre konuşulmuştu. Yatırımcılara bir uyarıda bulunan Demirtaş, yatırımcıların elde ettiği karın bir kısmını kenara koyması gerektiğini, olası bir vergilendirme durumunda büyük bedellerin istenebileceğini söylemişti. Hükümet yetkililerinin yapacağı çalışmalar, Özgür Demirtaş'ın haklı olup olmadığını anlamamızı sağlayacak.

Yalnız kripto paralarla ilgili altyapı açıklamalarından sonra vergilere kilitlenmiş olsak da hükümet yetkilileri tarafından ters köşeye bırakılma durumumuz da var. Zira uzmanlar, kripto paraları "gerçekten" değerlendirmek isterlerse bu paraların sunduğu teknolojiden faydalanabilir, dünya genelinde bugüne kadar görülmemiş bir dönemin başlamasını sağlayabilirler. Hatta bu konuyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir kripto para birimi bile oluşturulabilir. Peki böylesi bir durum gerçek olursa, sizce Türkiye'nin kripto parasının ismi ne olmalı? Sosyal medya ekibimizin Twitter'dan sorduğu bu soruyu yanıtlamak isterseniz, buradaki bağlantıya ulaşabilirsiniz.