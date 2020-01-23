Yerli 'Elektrikli Fayton' Gün Yüzüne Çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, elektrik motorlu araçlar üreten yerli bir şirketin geliştirdiği elektrikli faytonu test etti. İstanbul Park'ta gerçekleşen testin ardından bazı açıklamalarda bulunan Varank, bu tür ürünlerin kullanımının yaygınlaşmasını istediğini vurguladı.

Türkiye'de sık sık gündeme gelen konulardan bir tanesi de, özellikle İstanbul'da çokça bulunan faytonlar. Hayvanseverler, çeşitli bölgelerde bulunan faytonların kaldırılmasını isterken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer yetkililer de zaman zaman bu konuyu gündeme alıyorlar. Şimdiyse belki de atlı faytonların sonunu getirecek olan bir gelişme, bizzat Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından duyuruldu.

Bakan Varank, Bursa ve Denizli'de üretilen elektrikli faytonu, İstanbul Park'ta bizzat test etti. Varank, yaptığı testten sonra gündeme ilişkin bazı açıklamalarda da bulundu ve elektrik motorlu faytonla ilgili görüşlerini açıkladı. Varank, elektrik motorlu faytonun fazlasıyla güzel ve kullanışlı bir araç olduğunu söyledi.

Elektrikli yerli fayton böyle görünüyor

Atlı faytonların uzunca bir süredir Türkiye'nin gündemini meşgul ettiğini ifade eden Varank, elektrik motorlu ve yerli üretim olan faytonların güzel bir alternatif olabileceğini açıkladı. Hayvanlara eziyet edilmemesi gerektiğini vurgulayan Varank, elektrik motorlu ürünlerle hem doğanın kirletilmeyeceğini hem de bu konuda hayvanların zarar görmeyeceğini ifade etti.

Elektrik motorlu faytonu geliştiren şirket ile ilgili de konuşan Varank, uzun zamandır yerli ve milli üretimlere büyük önem verdiklerini açıkladı. Söz konusu şirketin yerli golf ve diğer elektrik motorlu araçlar ürettiğini vurgulayan Bakan Varank, yerli üretim için gerekli destekleri hem üreticiler hem de tüketiciler için sağlayacaklarını ifade etti.

Bakan Varank, yerli ve elektrik motorlu faytonun kullanım zorunluluğu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak bu ürünlerin mutlaka kullanılması gerektiğini vurgulayan Varank, "İnşallah böyle ürünler Türkiye'de kullanılır, hem vatandaşlarımızın hem de turistlerimizin faydasına sunulur." ifadeleri kullanarak elektrik motorlu faytonların kullanımı konusundaki şahsi düşüncelerini açıklamış oldu.