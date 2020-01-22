İngiltere merkezli Dyson, Türkiye'deki ilk servis merkezini kurdu. Ataşehir'de hizmet vermeye başlayan merkez, Dyson markalı ürünlere sunduğu teknik servis hizmetinin yanı sıra ürünlerin deneyimlenmesi ve satın alınması imkanı da sunuyor.

İngiltere merkezli bir teknoloji üreticisi olan Dyson, 1995 yılından beri Türkiye pazarında aktif rol alıyor. Ancak şirket, özellikle son dönemlerde popülaritesini ciddi anlamda artırmayı başardı ve tüketicilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Elbette bu popülarite artışının esas nedeni, şirketin 2018 sonu itibarıyla Dyson Türkiye olarak faaliyetlerine devam etme kararı almasından kaynaklanıyor.

Dyson şimdiyse Türkiye'deki ilk servis merkezini resmen açtı. İstanbul Ataşehir'de açılan merkez, Dyson ürünlerinin hem yerinde deneyimlenmesi hem satın alınması hem de servis ve teknik desteğinin sağlanmasına yardımcı oluyor. Böylelikle vatandaşlar, söz konusu merkeze gittiklerinde sahip oldukları Dyson markalı ürünleriyle ilgili servis hizmeti alırken Dyson'ın diğer ürünleriyle de tanışma imkanı yakalıyorlar.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dyson Türkiye Genel Müdürü Mete Uslukılınç; müşterilerini sadece satış anına kadar değil, satıştan sonra da önemsediklerini belirtti. Tüketicilerin Dyson markalı ürünlerden en iyi hizmeti almalarını istediklerini söyleyen Uslukılınç, bu bağlamda müşterilerine bazı ipuçları ve tavsiyeler verek bu isteklerini yerine getirdiklerini ifade etti.

Türkiye'de açıktıları ilk servis merkezine de değinen Uslukılınç, Global Dyson standartlarında servis hizmeti ve müşteri memnuniyeti sağlamak istediklerini, bunu Türkiye'de yapabildikleri için de çok mutlu olduklarını ifade etti. Uslukılınç, servis merkezinde çalışan teknisyenlerin, bizzat Dyson mühendisleri tarafından eğitildiğini vurguladı.

Dyson'ın Türkiye'deki servis merkezi, müşteriler için fazlasıyla detaylı bir hizmet sunuyor. Örneğin şirket, İstanbul'daki müşterilerine ait ürünleri adresten teslim alıyor ve gerekli servis işlemlerini tamamladıktan sonra kurye aracılığıyla ürünü teslim ediyor. Tüm bu süreç sadece 24 saat sürerken tamir süresi 5 günü geçecek ürünler için ödünç ürün hizmeti sağlanıyor.

Servis merkezinin de açılmasıyla birlikte Dyson Türkiye, toplamda 165 kişiye istihdam sağlamaya başlamış oldu. Ancak şirket, bu kadarla yetinmeyip çalışma kapsamını genişletmek istiyor. Önümüzdeki dönemlere ilişkin planlarından da bahseden yetkililer, ilerleyen dönemlerde kendi araçları aracılığıyla ürünleri müşterilere ulaştıracaklarını ve bu ürünlerin satın alma, deneme gibi işlemlerinin müşterilerin adresinde yapılacağını söylüyorlar.