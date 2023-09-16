Türkiye'de yerli olarak geliştirilen ilk haberleşme uydusu Türksat 6A için geri sayım başladı. Mart ayı içerisinde yerde teslimi yapılması planlanan Türksat 6A, Haziran ayında uzaya fırlatılacak.

SpaceX işbirliği ile uzaya fırlatılması planlanan yerli uydu Türksat 6A'nın entegrasyon süreçleri devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'yi (TÜSAŞ) ziyaretinde yetkililer ile görüştü. Bu görüşmesinde Türkiye'nin Türksat 1B ile başlayan uydu serüveninin daha gelişmiş özellikler barındıran Türksat 6A ile devam edeceğini ve teslimatının Mart ayında yapılacağını belirtti.

15 Aralık 2014'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile imzalanan proje kapsamında Türksat 6A uydusu, ilk yerli haberleşme uydusu imzasını taşıyor.

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A ile Türkiye'nin dünya üzerinde haberleşme uydusu üreten ilk 11 ülke arasına gireceğini belirtti.

Uzay Sistemleri ve Entegrasyon Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Uraloğlu yaptığı konuşmada, dünyada söz sahibi olmak için uzayda iz sahibi olma hususunda yaptıkları çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bakanlık ile TÜBİTAK ve Türksat arasındaki protokoller 15 Aralık 2014'te imzalandı.

Türksat 6A uydusunun tüm montaj, entegrasyon tesleri Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türksat ve TUSAŞ işbirliği ile TUSAŞ'ta kurulu bulunan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) gerçekleştiriliyor.

Türksat 6A tamamlandığında, bir önceki uyduya göre daha geniş bir coğrafyada hizmet verecek.

Türksat 6A, 42 doğu boylamında hizmet verecek. 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlandırılacak olan bu uydu, yer merkezli bir yörüngede yer alacak. Teknik özelliklerine baktığımızda azami güç üretiminin 8,4 kW ve 16 adet Ku-Bant aktarıcıya sahip olduğunu görüyoruz. Uydunun fırlatma ağırlığı ise 4250 kg.

16 adet Ku-Bant aktarıcıya sahip olduğundan dolayı Türksat 6A, daha önceki Türksat uydularıyla kapsam dışı kalan Güney-Doğu Asya gibi yeni coğrafyaları da kapsayacak.

Uydunun son test aşaması olan 'Sistem Seviyesi Kompakt Alan Anten Testi' (CATTR) hazırlıklarına başlandı.

Bakan Uraloğlu, uydunun son test aşamasına başlandığını belirtti. Anten ve güneş panellerinin açılma testlerinin Ekim ayında, fırlatıcı uyum ve piro testleri ile son hizalama testlerinin Kasım ayında başlayacağını söyledi.

Uraloğlu, yaptığı açıklamada son olarak şu sözlere yer verdi: "Tüm bu testlerin tamamlanmasıyla uydumuz, fırlatma sahasına sevk için hazır hale gelecek. Bugünkü ziyaretimizde bizim bütün çözüm ortaklarımızla beraber yaptığımız değerlendirmelerde Türksat 6A uydumuzun mart ayı içinde yerde teslimini planlıyoruz. Sonrasında bu uydunun fırlatılmak üzere Space X firmasıyla yapılan anlaşma gereği fırlatma alanına gönderilerek muhtemelen Haziran ayı içinde gerekli fırlatma işlemlerini yapmayı planlıyoruz. Bulunduğumuz alan gerçekten Türk mühendisliğinin uzay sanayisinde ne seviyeye geldiğini gösteren önemli yapılardan bir tanesidir. Gerçekten burada bir emek, gayret var. Biz de onu gururla, takdirle yerinde görmüş olduk."