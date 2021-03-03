Mart 2017’de tüm kripto paraların toplam değeri 179 milyar TL’ydi. Bu piyasa değeri, tam 4 yıl içerisinde 11 trilyon TL seviyesine kadar çıkarak Yaklaşık %700 oranında artış yaşadı. Eğer bundan 4 yıl sonraki treni yakalamak istiyorsanız, yerli kripto para borsası Coinzo’nun yeni mobil uygulamasını kullanabilirsiniz.

Kripto paraların uzun vadede yaşadığı değer artışı, yatırımcılarını ciddi şekilde memnun etti. Çok değil; 2017’de Bitcoin önderliğinde yaşanan artışın ardından piyasalarda hareketlilik hiç azalmadı. 6 aylık ya da 1 yıllık kısa vadeli dilimler haricinde kripto paralar, uzun vadede yatırımcısına kazandırdı.

Türkiye’de ise kripto paralara ilgi her geçen gün arttı ve ülkemiz, kripto para kullanımı açısından Avrupa’nın zirvesine yerleşti. Böyle bir ortamda ise Türkiye’deki yatırımcılar, yeni fırsatlara kavuşacakları farklı yatırım seçenekleri aramaya başladılar. İşte İzmir merkezli yerli kripto para alım-satım platformu Coinzo da tam olarak bu ihtiyacı karşılamak için geliştirildi. Rekabetçi komisyon oranları ile Coinzo, 2018 yılından beri binlerce kullanıcısına kesintisiz hizmet sunuyor.

Coinzo mobil uygulaması ile kripto para yatırımı yapabilirsiniz:

Android cihazlar ve iPhone için yayınlanan Coinzo mobil uygulaması; platformun resmi internet sitesinde olduğu gibi kripto para yatırımı yapmanız için tüm kolaylığı sağlıyor. Herhangi bir saat ya da gün sınırlaması olmadan hesabınıza kolaylıkla TL bakiyesi yükleyebiliyor; Coinzo borsasında bulunan kripto paralara yatırım yapabiliyorsunuz.

Kripto para borsalarında Türk Lirası yatırabilmenin birinci şartı olan “Hesap Doğrulama” işlemini Coinzo’da selfie veya fatura göndermeden e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Coinzo’yu aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz:

Coinzo’da hangi kripto paralara yatırım yapabilirsiniz? (Yeni kripto paralar da yolda):

TL ile yatırım yapabileceğiniz kripto paralar: BTC ETH XRP EOS NEO LINK HOT CNZ Token

Bitcoin (BTC) ile yatırım yapabileceğiniz kripto paralar: ETH XRP EOS NEO

Ethereum (ETH) ile yatırım yapabileceğiniz kripto paralar: XRP EOS NEO HOT



Coinzo mobil uygulamasının çıkışına özel yapılacak kampanyalar ile birlikte platforma daha fazla altcoin eklenmeye devam edecek. Yeni altcoinlere hem TL cinsinden hem de de BTC ve ETH birimleri ile yatırım yapılabilecek.

Coinzo’da komisyon oranları da son derece düşük: CNZ Token kullamında ise %25 indirim var:

Yatırımcılar, Coinzo’daki alım ve satım işlemlerinde diğer platformlara oranla çok daha düşük komisyonlarla karşılaşıyor. 0-100 bin TL işlem hacmi aralığında piyasa yapıcı emirlerde komisyon oranı %0.1 olarak belirtilirken; piyasa alıcı emirlerde bu oran %0.2 şeklinde uygulanıyor.

Ayrıca işlem hacmi kademelerinin küçük tutulması bir sonraki indirim oranına kolayca ulaşmanızı sağlıyor. Platformun kendi tokeni olan CNZ ile işlem yapıldığında, komisyonlara %25 indirim uygulanıyor. Coinzo’nun TL ve kripto para yatırma çekme komisyonlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Coinzo’da yaşanan ani yoğunluklarda çökmeme garantisi de var:

Kripto para borsalarının yoğun ilgi gördüğü anlarda yatırımcılar sorunlar yaşıyor, çünkü kısa vadeli işlemler yaparak kâr elde etmek isteyenler için 30 saniye bile çok önemli. Bu nedenle Coinzo, in-house alt yapısı sayesinde yatırımcılara problem yaşamama garantisi veriyor. Platform, şu anda mevcut kullanıcı sayısının çok üzerinde yapılacak ziyaretlere bile hazır durumda.

Coinzo’nun yazılımsal alt yapısı tamamen şirketin kendi bünyesinde inşa edilmiş durumda. Böylece platformun üçüncü parti kuruluşlarla bağı bulunmuyor. Bu da yapılan işlemlerin daha güvenilir olmasını sağlıyor.

Sadece Coinzo’dan ulaşabileceğini CNZ Token’in avantajları nedir?

Coinzo’nun yakında işlevsel bir CNZ ekonomisi kurmayı hedeflediği CNZ token, platforma kullanan tüm yatırımcılara dağıtılıyor ve dağıtılmaya da devam edecek. Her 3 ayda bir yakım işlemi belirli bir miktarı yok edilen CNZ token son 6 ay içerisinde yaklaşık %600 değer kazandı.

Coinzo üzerinden alım-satım işlemleri yapılmasına olanak sağlayan CNZ Token ile komisyonlarda %25 indirim uygulanıyor. CNZ Token aynı zamanda dünyanın en büyük piyasa bilgilendirme platformu Coinmarketcap’te listeleniyor.

Coinzo’nun resmi internet sitesine buradan ulaşabilir, mobil uygulamalarını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz:

Arkadaşlarınızı Coinzo Referans linki ile davet ederseniz, komisyon olarak ödediği ücretlerin %20’si anında bakiyenize geliyor. Böylece ömür boyu pasif gelir elde şansını elde edebiliyorsunuz.

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