Türkiye’den yurt dışına ihraç edilen, ticari değerli yüksek çok fazla şey var. Ancak Türk firmalarının en büyük problemi dünyadaki rekabet koşulları ve az bilinirlik. Yerli firmaları dünyaya tanıtmanın en güzel yolu da internet. Made in Turkey adındaki yeni bir internet sitesi, bunu ücretsiz şekilde yapmaya başladı.

Türkiye’de üretilen ve yurt dışına satılan her fikir, ülkenin ekonomisi ve geleceği için büyük önem taşıyor. Ancak gerek dil gerek kültür farklılıklarından dolayı ülkemizdeki çoğu firma, yurt dışında yeterli bilinirliğe sahip değil. Şimdi bir grup bilinçli insan, Made in Turkey adında site açarak ihracat yapan yerli firmalarımızı dünyaya tanıtmaya başladı.

Levent Aşkan ve Doğan Akdağ tarafından aslında Spotify’a bir podcast olarak başlayan Made in Turkey "akımı", şimdi yeni internet sitesi üzerinden devam ediyor. Halihazıra yurt içinde sevilen, büyük kısmının yurt dışında bilinirliği az olan 200 kadar yerli firma, Made in Turkey sitesinde toplanmış durumda. Bu firmalar, site üzerinden yurt dışındaki müşterilere özel indirim kampanyaları da sunuyorlar.

Made in Turkey sitesinde sınır yok içerik platformlarından oyun ve yazılım şirketlerine, e-ticaretten hizmet yazılımlarına, dijital pazarlamadan yazılım dünyasına kadar pek çok yerli şirket listeye girmiş durumda:

Sitede yer alan “Discounts” yani indirimler bölümü, yerli firmaların yurt dışındaki müşterileri için yaptıkları indirimleri listeliyor. Müşteriler buraya gelerek hem uygun fiyatlı hizmetler görüyor hem de Türk firmalarını tanıyorlar:

Made in Turkey’in amacı, yerli şirketlerin sıfırdan global pazara girerek başarılı olmalarını sağlamak. Bu yolda ilerleyen tüm yerli girişimcilere, işini yurt dışına taşıyıp ihracat başarısı yakalamak isteyen herkes Made in Turkey ekibine buradan ulaşabilir.

Made in Turkey’in resmi Twitter hesabına göz atabilir, böyle bir sitenin yurt dışında daha çok duyulması sağlamak için buradaki ProductHunt sayfasına giderek Upvote tuşuna basabilirsiniz.