Geçtiğimiz hafta gerçekleşen yerli otomobil tanıtım töreninde sahnede görülmeyen İnan Kıraç için ortaya atılan "Projeden çekildi" iddiası Karsan tarafından yalanlandı.

Cuma günü Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet erkanından pek çok ismin katılımıyla oldukça büyük ses getiren yerli otomobil tanıtım töreninde gözler İnan Kıraç’ı aramıştı. Kıraç’ın yokluğu projeden çekildiğine dair birçok iddiayı da beraberinde getirirken en dikkat çekici olanlarından biri Kıraç’ın hastalığı dolayısıyla ortaklıktan çıktığı yönündeki söylentilerdi.

Karsan tarafından yapılan açıklamayla, ortaklığın Karsan ya da Kıraça Holding yerine Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş. üzerinden yapılmış olmasının bilgi kirliliğine yol açtığı ortaya çıkmış oldu. Açıklamada “Sayın İnan Kıraç, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yüzde 19 oranında payına sahip olan Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş.'nin yüzde 100'üne sahiptir. Karsan Otomotiv olarak projeye dahil olmamakla birlikte konuya ilişkin bilgimiz de bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

TOGG’un Yüzde 19’u Kök’ün

Yüzde 63’ü Kıraça Holding’e ait olan Karsan’dan yapılan yazılı açıklamada, Karsan Otomotiv’in projeye dahil olmadığı ancak İnan Kıraç’a ait Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş.’nin, TOGG’un yüzde 19’una sahip olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kalabalık bir davetli grubuyla tanıtımı yapılan otomobilin elektrikli C sınıfı SUV modelinin kamuoyuna sunumu ve test sürüşleri de aynı gün gerçekleştirilmiş ve TOGG CEO’su Gürcan Karakaş tarafından 2022’de satışa sunulacağı duyurusu yapılmıştı. TOGG için Bursa ilinde 23 milyar liraya mal olacak bir üretim tesisi inşa edileceği ve tesisin, 2021 yılına kadar tamamlanacağı bilgisi de Anadolu Ajansı tarafından doğrulanarak servis edilmişti.

Dünyayla rekabet edecek, fikri mülkiyet haklarına sahip bir otomotiv markası yaratma hedefiyle güçlerini birleştiren şirket ve kuruluşların ortaklık payı, Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding için yüzde 19'ar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) için ise yüzde 5 olacak şekilde oluşturulmuştu.