Yeni Yerli Otomobil Karea Fit Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Yeni yerli elektrikli otomobil Karea Fit resmen tanıtıldı. İşte şehir içi kullanım için sunulan otomobilin fiyatı ve özellikleri.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yerli otomobillerin sayısı gün geçtikçe daha artıyor. Şimdi ise Karel Kalıp bünyesinde faaliyet gösteren yerli mobilite markası Karea’dan bu konuda bir hamle geldi. Şirket, ilk modelinin resmî tanıtımını gerçekleştirdiği bir lansman ile yaptı.

Karea’nın şehir kullanımı için tasarlanmış bu küçük yerli otomobili “Karea Fit” ismini alıyor. Peki bu otomobil nasıl özelliklerle geliyor? Fiyatı ne kadar? Gelin yeni yerli otomobil hakkında bilmeniz gereken her şeye bakalım.

Karea Fit neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

Kaera Fit modeli, 2 kişilik bir araç olarak karşımıza çıkıyor. 2631 mm uzunluğa, 1498 mm genişliğe ve 1621 mm yüksekliğe sahip olan otomobilin ağırlığı ise 540 gram. 13 inç jantlara sahip araç, görsellerden de görebileceğiniz üzere şehir içinde kolay ulaşım sağlamak için tasarlandı.

Yeni yerli otomobil, tahmin edebileceğiniz gibi elektrikli bir model. 12 kW’lık elektrikli motorla geliyor ve 9,98 kWh’lik LFP batarya içeriyor. Araç, 135 kilometrelik menzile sahip. Maksimum hızı 90 km/sa olarak açıklandı. Şarjın %20’den %80’e 2 saatte ulaşabildiği, 0’dan 50 km’ye ise 6 saniyede çıktığı da eklenmiş.

Klima, elektrikli cam, elektrikli direksiyon, hidrolik fren sistemi, geri görüş kamerası, park sensörü, multimedya ve Bluetooth sistemi gibi özelliklere de sahip olan Karea Fit, 699.000 TL’lik lansmana özel fiyat ile çıkış yapacak.

A
Anıl Bingül 30 dakika önce
fiyatı böyle bir araç için yüksek değil mi?
