Yerli Otomobilin Fotoğrafı, Tanıtım Tarihi, Tüm Özellikleri

2011’den bu yana yoğun şekilde planlanan süreçte artık sona yaklaşıldı. 14 Aralık'ta gerçekleşmesi beklenen tanıtım ertelenmişti. Yeni yapılan açıklamaya göre yerli otomobil 27 Aralık'ta tanıtılacak.

Ülkemizde son dönemin en çok gündem yarayan maddesi yerli otomobil projesinde bir dönüm noktasına geldik. 2011’den bu yana üzerinde çalışma yürütülen yerli otomobil projesi için ilk belirgin adım, 2017’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “5 babayiğit” olarak nitelendirdiği işbirliği ile atılmıştı.

Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding ilk çalışmalara başladıktan bir yıl sonra, 2018’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de dahil oldu. Toplamda 6 ortaklı bir proje haline gelen yerli otomobil için Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ya da kısa adıyla TOGG birlikteliği şekillenmiş oldu.

Yerli otomobil son durum: Tanıtım tarihi ve ilk fotoğraf

Kısa süre önce bir erteleme haberi alarak pek çok insanı hayal kırıklığına uğratan yerli otomobilin tanıtılacağı kesin tarih belli oldu. Bakan Mustafa Varank, yerli otomobilin tanıtılacağı tarihi 27 Aralık olarak açıkladı. Varank, bu duyuru dışında yerli otomobilin ilk fotoğrafını da paylaştı.

Gebze'de tanıtılacak olan yerli otomobil, bu sayede bir gizem olmaktan kurtulacak. Otomobilin seri üretime geçmesi için ise biraz daha beklememiz gerekecek. Varank, attığı Tweet ile birlikte yerli arabanın bir SUV'a yakın bir tasarıma olduğunu da doğrulamış oldu.

TOGG, Twitter üzerinden otomobilin ön farlarını paylaştı:

Yerli otomobilin üretiminden sorumlu olan TOGG, resmi Twitter hesabından otomobilin farlarını paylaştı. Bu paylaşımın üzerine TOGG, her gün saat 14.30'da araca dair yeni bir detay daha paylaşacağını duyurdu.

Yerli otomobilin yan aynaları aşağıdaki gibi olacak:

TOGG, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlara davam ediyor. Son paylaşımda ise yerli otomobili yan ayna detayı kesinlik kazandı. Araçta ayna çıkıntıları bulunacak, ancak bu çıkıntılarda cam yerine kamera sistemlerini kullanılacak.

Yerli otomobil hangi teknolojilere sahip olacak?

Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerek TOGG ve gerek bakanlar tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında yerli otomobilin günümüz trendlerine uyum sağlayacağını görüyoruz. Tesla, Volkswagen, Ford ve daha pek çok otomobil üreticisinin öncülük ettiği elektrikli otomobil teknolojileri, yerli otomobil için de geçerli olacak.

Elektrikli otomobillerin benzinli otomobillere kıyasla daha farklı üretim teknolojilerine ihtiyaç duyması, başta Tesla olmak üzere kısa sürede dünyanın pek çok yerinden yeni şirketi gün yüzüne çıkardı. TOGG da yerli otomobil projesiyle o şirketler arasına girme, küresel pazarda boy gösteren otomobil üreticilerinden birisi olma amacını taşıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, daha önce yerli otomobilin elektrikli olacağını söylemişti ama tüm detaylar bundan ibaret değildi. Günümüzün en popüler elektrikli araçlarının bir diğer önemli özelliği, Nesnelerin İnterneti ekosisteminin de bir parçası olmaları. Yani telefonlarımız ve bilgisayarlarımız gibi onlar da sürekli olarak internete bağlı durumdalar.

Yerli otomobilin de sürekli internete bağlı kalacak bir yapıda tasarlanması, akıllara bir özelliği daha getiriyor. Zira otomobillerde kesintisiz internet demek, otonom sürüş sistemlerinin kullanılması anlamına geliyor. Günümüzde otomobil üreticisi olmasa bile pek çok dev şirket, otonom sürüş sistemleri geliştiriyor.

Apple, Google ve görüntü arabirimi üreticisi Nvidia’nın otonom sürüş sistemleri konusunda köklü çalışmaları bulunuyor. Yerli otomobillerde yer alacağı düşünülen otonom sürüş teknolojileri için nasıl bir geliştirme süreci yaşandığı bilinmiyor.

TOGG, bu sistemleri ya kendisi geliştirdi ya da Nvidia gibi geliştiricilerden destek almayı tercih etti. İşte bu konu da yakın zamanda netleşecek detaylar arasında. Zira otonom sürüş yazılımları, adeta öğrenen bir makine gibi çalışıyor, çevresel etmenleri tanımlıyor, trafikte hareket halindeyken sürücü yerine karar verebiliyor.

Yerli otomobilin tasarımı:

Test sürüşü yapılacak yerli elektrikli otomobil her ne kadar prototip olsa da nihai sürüm hakkında bize önemli bilgiler verecek. İyi bir tasarımın otomobil satışlarına ne kadar etkisi olduğu daha önce de defalarca kanıtlanmış bir durum. Bu konuda TOGG’un önemli bir şirketle anlaştığı da söyleniyor

Pininfarina kimdir?

1930’da Battista Farina tarafından kurulan Pininfarina, sadece otomotiv sektörü için değil, tasarımın önemli olduğu hemen hemen her alanda faaliyet gösteren bir şirket. Otomobil piyasasında ise Ferrari ve BMW için tasarladığı lüks spor otomobiller ile adını duyurdu.

Pininfarina’nın TOGG ile anlaştığı bilgisi, yerli otomobil projesi için en heyecan verici detaylardan. Zira şirketin tasarımları öylesine sıra dışı ve lüks ki elektrikli ve SUV sınıfında olacak yerli bir otomobilin, olası fiyatı hakkında da beklentiyi yükseltiyor.

Yerli otomobilin modelleri nasıl olacak?

Yapılan açıklamalardan hareketle 5 farklı yerli otomobil modelinin 2030’a kadar seri üretime geçirileceğinden söz edebiliriz. Bu araçlar hem binek kasaya hem de SUV versiyonlara sahip olacak şekilde tasarlanacak. TOGG tarafından sunulacak ilk yerli otomobil, aslında bir otomobil değil SUV modeli olacak.

Açılımı “Sport Utility Vehicle” olan ve “Spor arazi aracı” anlamına gelen SUV sınıfının, elektrikli bir motora sahip en popüler temsilcileri ise Jaguar I-Pace, BMW iX-3 ve Tesla Model X.

Yerli otomobil ne zaman tanıtılacak?

Pek çok haber ajansının kulislerden edindiği bilgilere göre, TOGG faaliyetlerinin yürütüldüğü Bilişim Vadisi’nde 14 Aralık 2019’da bir ön gösterim toplantısı düzenlemesi bekleniyordu, ertelendi. Şimdilik belirsizlik korunsa da yakında yeni bir tarih açıklaması bekleniyor. Bu toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak, yerli otomobil ile test sürüşü gerçekleştirilecek.

Toplantının basına açık ya da kapalı olup olmayacağı henüz kesinlik kazanmadı. Ulaştığımız detaylara göre söz konusu toplantı “ön gösterim toplantısı” olduğu için yerli otomobil prototipi kamuoyuyla paylaşılmayabilir. Daha önce, TOGG girişimi henüz gündemde bile değilken Ekim 2015’te bir yerli otomobil lansmanı düzenlenmiş, tanıtılan prototip Cadillac BLS’ye benzetilmişti.

Aradan geçen 4 yıl boyunca, otomobil dünyasının devleri hızlı bir değişim geçirdi. Tesla gibi elektrikli üretim yapan şirketler yükseldiği için benzinli otomobil üreticileri, 2030’lu yılların ortalarına kadar tamamen elektrikli üretime geçeceklerini peş peşe duyurdular. Yerli otomobil projesi de küresel rekabet hedefi doğrultusunda, elektrikli üretime geçirildi.

Test edilecek ilk prototipin 2022 yılında trafiğe çıkması bekleniyor. Diğer modeller ise aralıklarla geliştirilip, 2030’lu yıllara kadar satışa sunulacak. Yerli otomobiller, sadece Türkiye’de değil özellikle yurt dışında satışa sunulacak.

Yerli otomobil nerede üretilecek?

2018’de yaşanan CEO değişimiyle TOGG yönetiminin başına Mehmet Gürcan Karakaş getirilmişti. Ardından yerli otomobilin seri üretime geçirilmesi planlanan üretim merkezi de netleşmişti. Tüm faaliyetler Gebze’deki Bilişim Vadisi’ne taşındı. Otomobil fabrikasının da Gebze’de olacağı bilgisi böylece ortaya çıkmış oldu.

Gebze’de kurulacağı düşünülen fabrika için net konum açıklanmadı, ancak bu bölge ticari açıdan oldukça avantajlı konumla. Köprü, otoyol ve limana olan yakınlığı nedeniyle, prototipte karar kılındıktan sonra yerli otomobilin Gebze’de üretilmesi artık şüphe götürmüyor.

Yerli otomobil hakkındaki tüm gelişmeler, en sıcak bilgilerle Webtekno’da olacak. Olası tanıtımın hemen ardından, dikkat çekici detaylarıyla yerli otomobil projesine yakından bakacağız. Haberlere anlık olarak ulaşmak için Webtekno mobil uygulamasını aşağıdan indirebilirsiniz: