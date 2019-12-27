Yerli Otomobilin Tanıtımının Yapılacağı Alandan İlk Bilgiler

Türkiye'nin ilk yerli otomobili için geri sayım sürüyor. Tanıtıma katılacak olan 3.000 kişi, Gebze'deki tanıtım alanına gelmeye başladı ve basın mensupları da tanıtım alanından ilk bilgileri geçmeye başladılar.

Türkiye'nin çok uzun zamandır beklediği yerli otomobil projesi, nihayet gerçek oluyor. Türkiye'deki 5 köklü kurum tarafından yapılan ve çok kısa bir süre sonra tanıtılacak olan yerli otomobil, tüm Türkiye'yi kendisine kilitlemiş durumda. Yerli otomobili görme fırsatı yakalayan ilk isimler, Gebze'deki tanıtım alanını doldurmaya başlamış durumdalar.

Şimdiyse yerli otomobilin tanıtılacağı alandan ilk görüntüler ve yerli otomobille ilgili ilk detaylar gelmeye başladı. Sahada bulunan basın mensupları, ellerindeki verileri yavaş yavaş servis etmeye başlamış durumdalar. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin tanıtılacağı alandan gelen görüntü ve bilgilerin neler olduğuna geçelim.

Geçmişe saygı: Devrim de tanıtım alanında

Yerli otomobilin tanıtılacağı alan hem yeni yerli otomobil hem de geçmişten bazı izler bulunduruyor. Yukarıda görmekte olduğunuz araç, Türkiye'nin geçmiş dönemlerdeki yerli araba girişimlerinden olan "Devrim"e ait. TOGG, tamamlanan ilk yerli aracı tanıtmadan önce Devrim'i de ziyaretçilere göstermek istemiş ve tanıtım alanında bulunan 3.000 katılımcı, yerli araçtan önce Devrim'i inceleyebiliyor.

Karşınızda yerli otomobilin şasisi

Yerli otomobilin en çok merak edilen konularından bir tanesi, aracın nasıl görüneceği ile ilgili. Yukarıda görmekte olduğunuz fotoğraf ise yerli otomobilin şasisini gözler önüne seriyor. TOGG, yerli otomobili sergilemeden önce aracın şaşesinin ziyaret edilebilmesini sağlamış. Böylelikle yerli araçla ilgili ilk izlenimlere sahip olabiliyoruz.

Yerli otomobilin güç aktarma birimleri

Tanıtım alanından edinilen ilk bilgiler, yerli otomobilin motor gücünün 150 kW olacağını gösteriyor. Yerli otomobilin iki çeker varyantı 200, dört çeker varyantı ise 400 beygir gücü sunacak. Ayrıca yerli otomobilin sahip olacağı hızlı şarj desteği, bu aracın 30 dakikanın altında yüzde 80 oranında şarj olmasını sağlayacak. Tüm bunlara ek olarak yerli otomobilin bataryaları, 300 ve 500 kilometre menzil sunabilecek.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili, günümüz teknolojileriyle dolduruldu. Bu teknolojik özelliklerin belki de en dikkat çekicisi ise yerli otomobilin 4G ve 5G desteğine sahip olacak olması. Mühendisler, bu bağlantı desteği aracılığıyla araca uzaktan yazılım güncellemeleri gönderebilecek ve arıza durumunda müdahale edebilecekler.

TOGG, yerli otomobilin tanıtılacağı alana bir de simülasyon hazırlamış. Böylelikle katılımcılar, yerli aracı deneyimleme imkanı bulabiliyorlar. Gebze'de tanıtılacak yerli otomobille ilgili ilk izlenimler bu şekildeydi. İlerleyen dakikalarda yeni otomobille ilgili açıklamalar başlayacak ve bizler de sizler için, yerli otomobille ilgili paylaşılacak yeni bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz.