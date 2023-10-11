Yerli mobil casual oyun geliştiricisi Leke Games, hizmetlerini genişleterek oyun yayımcılığı yapma kararı aldıklarını açıkladı.

Ülkemizde hız kesmeden büyüyen oyun sektörünün aktörlerinden biri olan Leke Games, attıkları bu yeni adımla birlikte özellikle bağımsız oyun geliştiriciler için oldukça önemli bir hizmet sunmaya başlayacaklar.

Yıllar içinde edindikleri bilgi ve deneyimleri tüm oyun sektörüne hizmet için kullanma kararı alan Leke Games, bağımsız oyun geliştiricilerine ve stüdyolara oyunlarını pazara sunmaları noktasında her adımda destek verecek.

''Zorlukların farkındayız, aşılmasına yardım edeceğiz''

Geçtiğimiz günlerde paylaştıkları bir bülten ile kararlarını açıklayan Leke Games ekibi, sektörde oyun geliştiricileri için var olan zorlukların farkında olduklarını ve bu zorlukların aşılıp projelerin başarıya ulaşması için geliştiricilere hizmet sunmaya hazır olduklarını belirttiler.

Özellikle veri odaklı tasarım ve oyunların etkili bir şekilde nasıl monetize edileceği gibi kritik konularda geliştiricilere destek verecek olan Leke Games, küresel geniş kitlelere ulaşma hedefi olan oyunları, kendi deneyimleriyle destekleyerek başarıya ulaştırmayı hedefliyor.

Bu yeni adım ile birlikte Leke Games, oyun dizaynı, teknik destek, pazarlama, tanıtım ve yayımcılık alanlarında eksiksiz hizmet vermeye başlamış oldu.

Leke Games'in geliştirdiği oyunlardan TDZ'nin yeni sürüm tanıtım videosu

Atılan bu önemli adım hakkında konuşan Leke Games Kurucu Ortağı Gökhan Çokkeçeci, "Birçok yüksek potansiyelli oyunun sesini duyuramadığını biliyoruz. Daha fazla geliştiricinin oyunlarını hayata geçirmesine ve hak ettikleri değeri almasını sağlamak için buradayız. Casual oyun geliştirme konusunda güçlü bir geçmişimiz var. Uzmanlığımızın ve kaynaklarımızın bağımsız geliştiricilere hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olabileceğine inanıyorum." sözleriyle oyun sektörüne yönelik sağlamayı hedefledikleri faydayı da açıkladı.

Eğer siz de bağımsız bir oyun geliştiricisi ya da bir oyun stüdyosuysanız, buradan Leke Games'in yayımcılık formunu doldurabilirsiniz. Dilerseniz [email protected] üzerinden ekibe e-posta yoluyla da ulaşabilirsiniz.