Geçtiğimiz aylarda yayınlanan ilk fragmanıyla birçok oyuncunun ilgisini çekmeyi başaran yerli uzay oyunu Colony’den yeni fragman yayınlandı. Harun Can’ın Atlas karakterini seslendirdiği fragmanda, Atatürk detayı gözlerden kaçmadı.

Ünlü seslendirme sanatçısı Harun Can ve Skev Studios tarafından geliştirilen yerli uzay oyunu Colony, geçtiğimiz aylarda yayınlanan ilk fragmanla birçok oyuncunun ilgisini çekmişti. Yeni bir koloni arayışı için Mars gezegenine gönderilen astronotların hikâyesini konu edinen yerli oyundan yeni bir tanıtım videosu daha yayınlandı.

Harun Can’ın astronotlardan Atlas karakterine ses verdiği Türkçe seslendirmeli tanıtım videosu, 3 dakikadan uzun süresiyle oyuna derinlemesine bir bakış atmamızı sağlıyor. Videodan anladığımız kadarıyla oyun, oldukça sağlam bir hikâyenin üzerine kurulmuş durumda. Gelin tüm bu detaylara daha yakından göz atalım.

Colony Bölüm 1: ‘Inception’ / Resmi tanıtım videosu

“Yakın bir gelecekte dünyadaki uzay üssünden yolculukları başlayan astronotlar, yeni bir koloni arayışıyla birlikte kızıl gezegen Mars’ta araştırmalar yapmaya karar verdi. Her şey yolunda gidiyordu, ta ki iki astronot girdikleri mağarada kaybolana kadar… Ekip üyelerinden Atlas ve Scarlett, kaybolan arkadaşlarını bulmak için çıktıkları yolda, yalanlar üstüne kurulmuş bir dünyanın ardındaki gerçeğin peşine düştü.”

3 dakika 19 saniye süren tanıtım videosunda en dikkat çeken detay, Atlas’ın çalışma masası üzerinde duran Atatürk fotoğrafı ve ‘HARUNCAN’ yazılı cep saati oldu. Geliştiricilerin oyuna böyle küçük ve hoş detayları eklemekten çekinmemesinin gerçekten de takdire şayan bir hareket olduğunu söyleyebiliriz.

Harun Can ve Skev Studios tarafından geliştirilen Colony’nin çıkış tarihi hakkında henüz açıklanmış resmi bir bilgi bulunmuyor. Bu süreçte yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için buradaki bağlantıya tıklayabilir ve oyunun resmi internet sitesine ulaşabilirsiniz. Bu noktada bizim de yaşanan gelişmeleri takip edeceğimizi ve konu hakkında herhangi bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğimizi belirtelim.