Steam, 28 TL Değerindeki DLC Paketini Ücretsiz Yaptı

Steam, 2003 yılında ücretsiz bir oyun olarak karşımıza çıkan EVE Online'a ait "Starter Pack" isimli ek paketi, kısa süreliğine ücretsiz yaptı. Bu haberimizde sizlere hem EVE Online hem de Starter Pack'e ücretsiz olarak sahip olmak için neler yapmanız gerektiğinden bahsedeceğiz.

Oyunseverlerin bir süredir büyük bir heyecanla bekledikleri Steam kış indirimleri nihayet başladı. Düzenlenen kampanyalar kapsamında oyunseverler kimi zaman bazı oyunları kimi zaman da bazı oyunlara ait ek paketleri (DLC) indirimli olarak satın alabilecekler. Tüm bunlara ek olarak Steam, bazı oyun veya DLC'ler için de kısa süreli büyük indirimler sunuyor.

Şimdi sizlere hem ücretsiz bir oyun hem de bu oyuna ait ücretli bir DLC'den bahsedeceğiz. Steam, kış indirimlerinin haricinde düzenlediği bir kampanya ile "EVE Online" isimli bir oyuna ait olan 28 TL değerindeki "Starter Pack" isimli DLC'yi, oyunseverlerin hizmetine ücretsiz olarak sunuyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, EVE Online'ın nasıl bir oyun olduğuna ve ücretsiz DLC'yi nasıl edinebileceğinize yakından bakalım.

EVE Online, aslında 2003 yılında piyasaya sürülmüş olan bir oyun. Ancak oyunun geliştirici ekibi, değişen dünya koşullarına karşın oyunu yalnız bırakmamış ve yıllardır çeşitli güncellemelerle oyunu sürekli kılmaya çalışıyor. Hal böyle olunca da EVE Online, oyunseverler tarafından yapılan yorumlara göre Steam'in "Çoğunlukla Olumlu" rozetini almayı başarıyor.

Oyunun konusuna gelecek olursak EVE Online, adından da anlaşılabileceği üzere çevrimiçi olarak oynanabilecek bir oyun. Bu oyundaki esas amacımız ise uzay savaşlarında yer almak. Oyunda sahip olduğunuz uzay araçlarını geliştirmeniz, gerekli iyileştirmeler yapmanız ve hatta, bir takıma girmeniz gerekiyor. Ancak oyunun ücretli versiyonunun olduğunu ve dilerseniz aylık ödemeler yapabileceğinizi de hatırlatalım.

Steam'de ücretsiz olarak bulunan EVE Online'ın kısa süreliğine ücretsiz olan DLC paketi "Starter Pack" ise oyuna yeni başlayacaksanız rakiplerinizin önüne geçmenize yardımcı olacak. Bu ek pakete sahip olmanız halinde fazladan eğitimler alabilecek, hiçbir şey yapmadan beceri puanı kazanacak ve özel kaplamalara sahip olacaksınız.

EVE Online ve Starter Pack'i ücretsiz olarak nasıl alırım?

Burada bulunan bağlantıyı kullanarak EVE Online'ın Steam sayfasına erişin.

" Oyunu Oyna " butonuna tıklayın ve EVE Online'ın Steam kütüphanenize eklendiğinden emin olun.

" butonuna tıklayın ve EVE Online'ın Steam kütüphanenize eklendiğinden emin olun. Burada bulunan bağlantıyı kullanarak EVE Online için sunulan Starter Pack'in Steam sayfasına erişin.

"Hesaba Ekle" butonuna tıklayın.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra hem EVE Online'a hem de Starter Pack'e ücretsiz olarak sahip olmuş olacaksınız. Bundan sonra yapmanız gereken tek şey oyunu bilgisayarınıza indirmek ve oynamak olacaktır. Sizlere şimdiden, keyifli oyunlar dileriz.