E-ticaret profesyonellerinin yapay zekâ teknolojisiyle lifestyle ürün görselleri oluşturmasına olanak tanıyan yerli girişim ARspar, Hollanda merkezli Floorplanner tarafından satın alındı.

Üretken yapay zekânın yazılı ve görsel içerik üretme kapasitesinin potansiyelini kanıtlayan örnekler çoğaldıkça, bu alana yönelen yatırımlar da arttı. Bu odakta çalışan yerli girişimcilerin yapay zekâ alanındaki başarılarına bir yenisi daha eklendi.

E-ticaret profesyonellerinin yapay zekâ teknolojisiyle fotoğraf çekimi yapmadan yüksek kaliteli lifestyle ürün görselleri oluşturmasına olanak tanıyan yerli yapay zekâ ve artırılmış gerçeklik girişimi ARspar, dünya çapında 30 milyonu aşkın kullanıcıya sahip Hollanda merkezli servis Floorplanner tarafından satın alındı.

Lamborghini gibi markalara hizmet veriyordu

SaaS (hizmet olarak yazılım) olarak konumlanan ve ilk ürününü Şubat 2023'te kullanıma açan ARspar, yapay zekâ fotoğraf düzenleme editörüyle her seviyeden kullanıcının bir dakikadan kısa sürede diledikleri ortamda gerçekçi ürün fotoğrafları oluşturmasına olanak tanıyor. ARSpar'ın profesyonel fotoğraf çekimi mecburiyetini ortadan kaldıran ve 2023’te 55 bini aşkın e-ticaret mağazası tarafından kullanılan teknolojisi, lüks otomobil devi Lamborghini, Inkbox ve Westwing gibi dünya markaları tarafından da kullanılıyor.

Ocak 2024 itibarıyla farklı şirketlerle satın alma görüşmeleri gerçekleştirdiğini ve Nisan 2024'te kullanıcıların iki ve üç boyutlu kat planı hazırlamasına olanak tanıyan Floorplanner ile anlaştıklarını söyleyen ARspar Kurucu Ortağı Gürkan Ordueri, şu ifadeleri kullandı:



“Bugüne dek pek çok markaya hizmet vermiş olsak da asıl vizyonumuz geleneksel fotoğrafçılığın maliyetlerini karşılamakta zorlanan KOBİ'lere yardımcı olmaktı. Bugün ARspar’ı, bu vizyonu genişletebilecek bir şirkete devrediyoruz. Ekip arkadaşlarımızın bir bölümü, Hollanda merkezli şirkette ürün geliştirme sorumlusu olarak görevlerine devam edecek.”

55 binden fazla kullanıcıya ulaştı

2023’te pre-seed yatırımı aldıklarını hatırlatan Ordueri, hizmetleriyle ilgili şunları ekledi: “Mayıs 2023 - Ocak 2024 döneminde 55 binden fazla e-ticaret satıcısı tarafından kullanılan ARspar, doğrudan satış artırma potansiyeli taşıyan, e-ticarette yer edinmeye çalışan KOBİ'lerin başarısını destekleyen bir yapay zekâ servisi. Konuya ilişkin raporlar, artırılmış gerçeklik (AR) deneyiminin %94 daha yüksek dönüşüm oranı getirdiğini gösteriyor. ARspar, her ürün grubu için profesyonel stüdyo çekiminden çok daha az maliyetli bir seçenek sunuyor. Özel istemler ya da istem şablonları kullanılarak her ürün, her arka plana kusursuz bir biçimde yerleştirilebiliyor. Örneğin Lamborghini, SVJ Roadster modelini ARspar kullanarak Ay'da sergiledi.”