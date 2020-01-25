Bir Yetişkin Sitesinde Modellere Ait Hassas Bilgiler Çalındı

Geçtiğimiz aylarda yetişkinlere yönelik içeriklerin yayınladığı çeşitli web sitelerine ait kullanıcı ve model verilerinin çalındığı ortaya çıkmıştı. Bu güvenlik açıklarına bir yenisi daha eklendi. Yetişkin içerikli bir web sitesinde bulunan modellerin hassas bilgileri çalındı.

İnternet ortamında en çok korkulan olaylardan bir tanesi hiç şüphesiz ki kullanıcı verilerinin ve kullanıcılara ait hassas bilgilerin açığa çıkarılmasıdır. Özellikle kimlik bilgileri gibi hassas verilerin bulunduğu bilgilerin ortaya çıkması insanları oldukça büyük tehlikelere atabiliyor.

Yetişkinlere yönelik içeriklerin yer aldığı bir web sitesinde modellere ait hassas bilgilerin bulunduğu 11 bin doküman açığa çıktı. Tech Crunch’ta yer alan habere göre Amazon Web Services’da bulunan ve herhangi bir şifreyle korunmayan dokümanlarda modellerin pasaport ve kimlik bilgilerinin yanı sıra sosyal güvenlik numaraları da yer alıyordu.

Güvenlik açığı

Bir şirket temsilcisi Twitter aracılığıyla CNET’e yaptığı açıklamada güvenlik ekiplerinin olaya dair araştırma yaptığını açıkladı. Verilere erişildiğine dair herhangi bir bilginin bulunmadığını ifade eden şirket temsilcisi “Güvenlik açığı, fark edildikten sonra bir saat içerisinde düzeltildi. Elimizde daha fazla bilgi geçtikçe bu açıktan etkilenen modellere bilgi aktarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sitenin yöneticisi olan Alexander Guizetti ise Amazon Web Services’ta yer alan bilgilerin şirkete ait olduğuna dair herhangi bir doğrulama yapmadı. Serviste depolanan veriler ise şu an çevrimiçi durumda değil.

Buna benzer güvenlik açıkları daha önce farklı yetişkin içerikli web sitelerinde de yaşanmıştı. 3 Ocak’ta yetişkin içerikli webcam yayınları yapan bir sitedeki modellerin bilgilerinin çalındığı vpnMentor tarafından ortaya çıkarılmıştı. Geçtiğimiz senenin ağustos ayında ise yine bir yetişkin içerikli sitenin 1 milyon kullanıcısının verileri açığa çıkarılmıştı.