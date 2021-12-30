İçişleri Bakanlığı, Yılbaşı İçin Alınacak Önlemleri Açıkladı

2021 yılını ardımızda bırakıp 2022 yılına girmeye hazırlanırken Türkiye genelinde birçok kişi şimdiden yılbaşı gecesi planlarını yaptı. İçişleri Bakanlığı da bugün 81 il valiliğine yılbaşı gecesi alınacak önlemleri konu alan bir genelge gönderdi. Bakanlık tarafından paylaşılan açıklamada tüm üst düzey yöneticilerin de 31 Aralık Cuma günü ülkenin dört bir yanında sahada olacakları, illerde valilerin, ilçelerde ise kaymakamların yeni yılın ilk ışıklarına kadar görevlerine devam edeceği belirtildi.
Açıklamada Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden ihtiyaç duyulduğunda gerekli koordinasyonun sağlanacağı, bugünden itibaren 1 Ocak 2022 saat 08.00’a kadar tedbirlerin yoğunlaştırılacağı aktarıldı. Açıklamada belirtilen yılbaşı tedbirleri şu şekildeydi:
İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı yılbaşı tedbirleri
- Emniyet Genel Müdürlüğünce 7.560 uygulama noktasında
- 21.558 trafik,
- 234 bin 742 diğer birimlerden personel görevli olacak.
- 38 bin 741 ekip,
- 86 hava aracı,
- 55 deniz aracı
- 228 dedektör köpek uygulamalarda yer alacak.
- Sahil Güvenlik Komutanlığınca
- 296 ekipte 3 bin 16 personel görevde olacak.
- 163 yüzer unsur
- 9 hava aracı
- 124 kara aracı
- 8 dedektör köpek kullanılacak.
- Trafik ekipleri yol güzergahlarında seyir halinde ve sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek şekilde tepe lambaları sürekli yanar vaziyette konuşlandırılacak.
- Yağış nedeniyle karayolunun kapanması durumunda araçlar, önceden belirlenen alternatif güzergahlara veya dinlenme alanlarına yönlendirilecek.
- Yılbaşı gecesi 00.00’dan sonra alkol denetimlerine ağırlık verilecek.
- Kayak merkezlerinin bulunduğu illerdeki turizm merkezlerine ulaşım sağlayan güzergahlarda ilave trafik tedbirleri alınacak.
- Trafik kontrollerinde araçlarda teknik yönden bir eksiklik veya aksaklığın bulunup bulunmadığı, ışık donanımlarının çalışıp çalışmadığına dikkat edilecek, herhangi bir eksik tespit edilen araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyecek.
- Kazaların yoğun olarak meydana geldiği yol kesimlerinde sabit ve seyir halinde tepe lambaları yanar vaziyette trafik ekipleri görevlendirilecek.
- Güzergâhta buzlanma, yoğun kar yağışı veya tipi gibi seyir güvenliğini tehlikeye düşürebilecek durumların tespit edilmesi halinde yolun durumu ile ilgili diğer kurumlarla birlikte gerekli tedbirler gecikmeksizin alınacak.
- Terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye legal/illegal geçiş arayışı içerisinde olduğu göz önünde bulundurularak sınır hattında alınan tedbirler artırılacak.
- Terör örgütü mensuplarının el yapımı patlayıcı tarzı eylemler yapabileceği göz önünde bulundurularak büyükşehirler başta olmak üzere gümrük kapılarında alınan tedbirler artırılacak.
- Kolluk birimleri bünyesindeki helikopter, İHA ve dron gibi hava araçları ve motorize ekipler etkin olarak kullanılacak.
- Denize kıyısı olan illerde başta Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri ve diğer kolluk kuvvetleri ile birlikte göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı faaliyetlere yönelik alınan caydırıcı etkin tedbirlere devam edilecek.
- Vatandaşların can güvenliğine büyük tehdit oluşturabilecek uyuşturucu, kaçak ve sahte alkollü içkinin satışının engellenmesi ve ele geçirilmesine yönelik yıl boyunca yapılan mücadele yılbaşı günü de etkin bir şekilde sürdürülecek.
- Yeni yıl programları dolayısıyla yoğunluk yaşanabilecek konaklama tesisleri, eğlence mekanları, restoran, kafe gibi yerlerde Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan "Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" ile İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgelere uyulup uyulmadığına yönelik etkin, yoğun ve sürdürülebilir denetimler gerçekleştirilecek.
- Yılbaşı tedbirleri kapsamında görevli personel tarafından salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske kullanımı ve mesafe kuralına uyulacak.