İçişleri Bakanlığı, Yılbaşı İçin Alınacak Önlemleri Açıkladı

İçişleri Bakanlığı, 31 Ocak Cuma gecesi 81 il genelinde alınacak tedbirler hakkında açıklama paylaştı. Bakanlık, koronavirüs tedbirlerine de uyulup uyulmadığını denetleyeceğini açıkladı.

2021 yılını ardımızda bırakıp 2022 yılına girmeye hazırlanırken Türkiye genelinde birçok kişi şimdiden yılbaşı gecesi planlarını yaptı. İçişleri Bakanlığı da bugün 81 il valiliğine yılbaşı gecesi alınacak önlemleri konu alan bir genelge gönderdi. Bakanlık tarafından paylaşılan açıklamada tüm üst düzey yöneticilerin de 31 Aralık Cuma günü ülkenin dört bir yanında sahada olacakları, illerde valilerin, ilçelerde ise kaymakamların yeni yılın ilk ışıklarına kadar görevlerine devam edeceği belirtildi.

Açıklamada Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden ihtiyaç duyulduğunda gerekli koordinasyonun sağlanacağı, bugünden itibaren 1 Ocak 2022 saat 08.00’a kadar tedbirlerin yoğunlaştırılacağı aktarıldı. Açıklamada belirtilen yılbaşı tedbirleri şu şekildeydi:

İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı yılbaşı tedbirleri

Emniyet Genel Müdürlüğünce 7.560 uygulama noktasında 21.558 trafik, 234 bin 742 diğer birimlerden personel görevli olacak. 38 bin 741 ekip, 86 hava aracı, 55 deniz aracı 228 dedektör köpek uygulamalarda yer alacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca 296 ekipte 3 bin 16 personel görevde olacak. 163 yüzer unsur 9 hava aracı 124 kara aracı 8 dedektör köpek kullanılacak.



Trafik ekipleri yol güzergahlarında seyir halinde ve sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek şekilde tepe lambaları sürekli yanar vaziyette konuşlandırılacak.

Yağış nedeniyle karayolunun kapanması durumunda araçlar, önceden belirlenen alternatif güzergahlara veya dinlenme alanlarına yönlendirilecek.

Yılbaşı gecesi 00.00’dan sonra alkol denetimlerine ağırlık verilecek.

Kayak merkezlerinin bulunduğu illerdeki turizm merkezlerine ulaşım sağlayan güzergahlarda ilave trafik tedbirleri alınacak.

Trafik kontrollerinde araçlarda teknik yönden bir eksiklik veya aksaklığın bulunup bulunmadığı, ışık donanımlarının çalışıp çalışmadığına dikkat edilecek, herhangi bir eksik tespit edilen araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyecek.

Kazaların yoğun olarak meydana geldiği yol kesimlerinde sabit ve seyir halinde tepe lambaları yanar vaziyette trafik ekipleri görevlendirilecek.

Güzergâhta buzlanma, yoğun kar yağışı veya tipi gibi seyir güvenliğini tehlikeye düşürebilecek durumların tespit edilmesi halinde yolun durumu ile ilgili diğer kurumlarla birlikte gerekli tedbirler gecikmeksizin alınacak.

Terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye legal/illegal geçiş arayışı içerisinde olduğu göz önünde bulundurularak sınır hattında alınan tedbirler artırılacak.