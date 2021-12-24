Huawei’nin arama motoru Petal Search, Yakındakiler özelliği sayesinde yılbaşı programını baştan sona organize etmenizi sağlıyor. Arama sonuçlarını yalnızca bulunduğunuz bölge için özelleştiren Petal Search, diğer özellikleriyle de önemli avantajlar sunuyor.

Bir süredir kendi ekosistemini kurabilmek için oldukça önemli işler yapan Çinli teknoloji şirketi Huawei, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Petal Search isimli arama motoru ile de kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Alıştığımız arama motorlarından çok daha farklı özellikler sunan Petal Search, yepyeni özellikleri sayesinde yaklaşan yılbaşı deneyiminizi tamamen değiştirecek gibi görünüyor.

Petal Search, diğer arama motorlarının sunduğu tüm hizmetleri zaten sağlıyor. Bu bağlamda, görseller, terimler, sesli ve fotoğraflı arama gibi özellikleri bu arama motorunda da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ancak yakın bir geçmişte kullanıma sunulan “Yakındakiler” özelliği, bugüne kadar yaşadığınız arama motoru deneyimine adeta boyut atlatıyor. Eğer yılbaşı için plan yapmak istiyorsanız Petal Search’ün Yakındakiler özelliği, aradığınız her şeye yakın çevrenizden ulaşmanızı sağlayacak.

Petal Search’ün yepyeni Yakındakiler özelliği, arama sonuçlarının yaşadığınız bölgeye göre özelleştirilmesini sağlıyor. Örneğin ihtiyacınız olan ürünler için bulunduğunuz yere en yakın AVM ve benzeri işletmeleri görebiliyor, bunlarla ilgili detaylı bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Öte yandan; yılbaşını evde geçirmek istemiyorsanız da bu arama motoru üzerinden yakın çevrenizdeki eğlence mekanlarını tek tek inceleyip, rezervasyon yapabiliyorsunuz.

Yılbaşını yaşadığı şehirde geçirmek istemeyen kullanıcılar için de bazı avantajlar sunan Petal Search, bir tatilin kolaylıkla organize edilmesini sağlıyor. Gitmek istediğiniz şehri ve mekanı seçip rezervasyon yaptıktan sonra o bölge ile detaylı bilgi sahibi olabiliyor, Petal Search’ün yönlendirmeleri ile seyahat biletini de anında satın alabiliyorsunuz. Ve elbette, yılbaşı hediyelerinizi gittiğiniz şehirde almak isterseniz, yine Petal Search’ü kullanarak işlerinizi hem hızlandırabilir hem de kolaylaştırabilirsiniz.

Siz de yılbaşı programınızı Petal Search ile hızla tamamlamak için, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Petal Search’e tarayıcı üzerinden ulaşmak isterseniz de buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.