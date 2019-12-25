2019'u kapatıp 2020'ye girerken senenin son indirimleri de kendini göstermeye başladı. Yılbaşında hediye amaçlı bir ürün bakıyorsanız ya da yalnızca indirimlerden faydalanmak istiyorsanız sizler için hoşunuza gidebileceğini düşündüğümüz indirimli ürünleri listeledik.

Yeni yıla sayılı günler kala birçoğumuz yılbaşında neler yapacağını planlamaya başladı bile. Bazılarımız arkadaşlarıyla yılbaşına girmeyi planlarken bazılarımız da evinde sakin bir şekilde girmek gibi planlar yapıyor. Bazılarımız da yeni yılın gelişiyle birlikte gelecek olan indirimler için araştırmalara başladı bile. İndirimler sırasında kendisine birkaç ürün almak isteyenlerin yanı sıra hediye arayışında olanlar da mevcut.

Bilindiği üzere yeni yıla girerken yılbaşı çekilişleri gerçekleşiyor ve insanlar yoğun bir hediye arayışına girmeye başlıyor. Bu durum, özellikle hediye işini son ana bırakanlar için büyük bir sorun haline gelse de bugünkü yazımızda sizler için ister yılbaşı hediyesi olarak kullanabileceğiniz isterseniz de yılbaşında kendinizi şımartmak için değerlendirebileceğiniz indirimleri derledik.

Oyun / eğlence

Wster Ws-858 Karaoke Mikrofon Bluetooth Hoparlör

İndirimsiz fiyatı: 79,99 TL

İndirimli fiyatı: 34,99 TL

Yılbaşını yalnız planlamadıysanız ve arkadaşlarınızla ya da ailenizle küçük bir parti vermeyi düşünüyorsanız eğlenceli bir aktiviteye ihtiyaç duyacağınızı da biliyorsunuz. Karaoke bu konuda kolaylıkla eğlenebileceğiniz bir aktivite olarak ortaya çıkıyor. Karaoke mikrofonu sayesinde eğlencenizi katlayabilirsiniz.

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Hasbro Tabu

İndirimsiz fiyatı: 149,90 TL

İndirimli fiyatı: 95,80 TL

Yılbaşı partilerinde olmazsa olmazlardan biri de grup / masa oyunlarıdır. Siz de yılbaşında oynayacak bir oyun arıyorsanız Tabu’nun size son derece çekişmeli ve eğlenceli bir gece sunacağını söyleyebiliriz.

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Hasbro Monopoly

İndirimsiz fiyatı: 168,90 TL

İndirimli fiyatı: 139,76 TL

Masa oyunları denince akla gelen ilk oyunlardan Monopoly, stratejinin yanı sıra şansınızı da sınayacağınız bir oyun olmasıyla ünlü. Siz de yılbaşında çekişmeli saatler geçirmek istiyorsanız Monopoly’yi almayı düşünebilirsiniz. Yine de belirtmekte fayda var: Monopoly bazen gerekenden fazla çekişmeli geçebildiği için çıkabilecek herhangi bir tartışmadan Webtekno sorumlu değildir.

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Doppler KTV250 Bluetoothlu ve Hoparlörlü Karaoke Mikrofonu

İndirimsiz fiyatı: 249,00 TL

İndirimli fiyatı: 139,90 TL

Karaoke konusunda biraz daha profesyonel davranmayı tercih edip kesenin ağzını açmayı kabul eden okurlarımız için seçtiğimiz bu karaoke mikrofonuyla birlikte yeri göğü inletebilirsiniz. Tabii ki yılbaşının gece 12’den sonra kutlanacağını da düşünürsek yine de sesi fazla açmamanızı önerebiliriz.

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Powerbank / şarj ürünleri

Spigen Essential 30W Hızlı Şarj Cihazı 2 Port USB Qualcomm 3.0 18 W

İndirimsiz fiyatı: 129,89 TL

İndirimli fiyatı: 44,90 TL

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi yılbaşı yalnızca partiden ibaret değil. Yılbaşı çekilişi yapıp birine hediye almanız gerekebilir ya da çekiliş yapmasanız bile sevdiğiniz birini unutmadığınızı göstermek isteyebilirsiniz. Kullandığımız tüm cihazların bir çeşit pil kullandığını düşünecek olursak Spigen’in 30 W’a kadar hızlı şarj destekli adaptörü sayesinde sevdiklerinizi uzun süren şarj sorunundan kurtarabilirsiniz.

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Spigen Essential F305W Kablosuz Qi2 Hızlı Şarj Cihazı IP67 Sertifikalı / Su Geçirmez / Hızlı Şarj

İndirimsiz fiyatı: 259,00 TL

İndirimli fiyatı: 68,75 TL

Telefonlarımızı şarj etmenin kaçınılmaz bir gerçeklik olduğunu söylememize bile gerek yok. Bu işlemi genellikle kablolu şarj cihazları üzerinden gerçekleştiriyoruz ve kablolar zamanla yıpranıp kopabiliyor. Telefonunuz kablosuz şarjı destekliyorsa bu mükemmel indirimden yararlanarak kablo sorununa elveda diyebilirsiniz.

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Spigen Essential 10000 mAh 2 Portlu 24W (2x 5V 2.4A) iP (Intelligent Power Technology) Taşınabilir Şarj Cihazı Powerbank

İndirimsiz fiyatı: 159,90 TL

İndirimli fiyatı: 84,90 TL

Telefonların şarj konusuna değindik ancak pil kapasitelerini es geçmiş olabiliriz. Siz de şarj konusunda günü çıkarmakta zorlananlardansanız Spigen’in çift çıkışlı 10.000 mAh’lik powerbank’i sayesinde bu derdinizi bir kenara bırakabilirsiniz.

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Xiaomi 20000 mAh 2C Quick Charge 3.0 Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı

İndirimsiz fiyatı: 249,09 TL

İndirimli fiyatı: 139,90 TL

Fark ettiyseniz günlük yaşantımızın büyük bir kısmını ‘şarj’ konusu üzerine kurgulamış durumdayız. Bir powerbank alarak telefonunuzun şarj konusunu ortadan kaldırıyor olsanız da powerbank’inizin şarj konusu gündeme gelmiş oluyor. Bu yazımızda şarj konusunu felsefi olarak ele almayacağız ancak “Ben ikide bir telefonu ya da powerbank’i şarj etmekle uğraşmak istemiyorum” diyen biriyseniz Xiaomi’nin 20.000 mAh’lik çift çıkışlı powerbank’ini düşünmenizi önerebiliriz.

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Kulaküstü kulaklık

Sony MDR-ZX310APR Kulaküstü Kırmızı Kulaklık

İndirimsiz fiyatı: 188,00 TL

İndirimli fiyatı: 130,66 TL

Birçok kişi gün içerisinde herhangi bir iş yaparken müzik dinlemeden yapamıyor. Aynı zamanda kulakiçi kulaklıkları tercih etmeyen kişiler de mevcut. Siz de bu tanıma uyuyorsanız ve kulaklığa bir servet yatırmak istemiyorsanız Sony’nin bu kulaklığıyla gün içerisinde müziğe doyabilirsiniz.

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JBL T500 Mikrofonlu Kablolu Kulaküstü Siyah Kulaklık

İndirimsiz fiyatı: 349,00 TL

İndirimli fiyatı: 210,00 TL

JBL, kulaklık ve ses sistemleri konusundaki başarıyla herkesin beğenisini kazanmayı başardı. Gerçek anlamda müzik tutkunlarının tercih edebileceği, kaliteden ödün vermezken fiyatı da ortalama seviyelerde tutan bir kulaklık arayışındaysanız JBL’in kablolu kulaküstü kulaklığını tercih edebilirsiniz.

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Kulakiçi kulaklık

Xiaomi Piston Basic Edition Mikrofonlu Kulakiçi Kulaklık Siyah (Yassı Kablolu)

İndirimsiz fiyatı: 54,00 TL

İndirimli fiyatı: 38,90 TL

Kulakiçi kulaklık tercih edenlerdenseniz ve kulaklığa fazla para harcamak istemiyorsanız Xiaomi’nin 100 dB hassasiyete sahip bu kulaklıkları tam sizin için olabilir. 125 cm kablo uzunluğuyla hareketlerinizi kısıtlamayacak bu kulaklığı alarak müziğinizi istediğiniz yerde özgürce dinleyebilirsiniz. Tabii ki fiyatı da unutmamakta fayda var…

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JBL T205 Kulak İçi Kulaklık

İndirimsiz fiyatı: 134,70 TL

İndirimli fiyatı: 99,00 TL

Fiyattan ziyade kalite sizin için daha önde geliyorsa ancak yine de kulaklığa büyük paralar vermek istemiyorsanız JBL’in Pure Bass ses kalitesi sunan kulaklığının aradığınız kulaklık olduğunu söyleyebiliriz. Kendi kılıfıyla birlikte gelen kulaklığı taşımanın da bir hayli kolay olduğunu belirtmekte fayda var.

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JBL T290 Kulakiçi Kulaklık

İndirimsiz fiyatı: 174,90 TL

İndirimli fiyatı: 118,00 TL

JBL’in kaliteyi daha üst seviyelere çıkardığı bu kulaklıkta çift sürücünün farkını hissedebilirsiniz. İçerisinde Pure Bass teknolojisini barındıran bu kulaklığın aynı zamanda kulağa kulağınızı rahatsız etmeyecek bir tasarımı bulunuyor. Siz de rahatlık, kalite ve fiyat/performans kavramlarını tek bir üründe arıyorsanız bu ürünü incelemenizde fayda var.

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Bluetooth kulaklık

Redmi Airdots Tws Bluetooth Basic 5.0 Kulaklık

İndirimsiz fiyatı: 199,00 TL

İndirimli fiyatı: 129,00 TL

Bluetooth kulaklık denince fiyatın orantısız seviyede artacağı düşünülse de Xiaomi, gerek fiyat gerek kalite konusunda çığır açtığı Redmi Airdots ile bu inanışa savaş açmış durumda. Birçok farklı yazımızda bu kulaklığın ne kadar iyi olduğunu söylediğimiz için kararı direkt olarak sizlere bırakıyoruz. Bizim fikrimiz mi? Kaçırmayın.

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Xiaomi Airdots Pro Bluetooth Kulaklık IPX4 Suya Dayanıklı - Xiaomi Türkiye Garantili

İndirimsiz fiyatı: 599,90 TL

İndirimli fiyatı: 289,90 TL

Xiaomi’nin Apple AirPods’a karşı çıkardığı bu kulaklıklarla (türüne göre) ortalama fiyat politikası, kaliteli bir kulaklıkla buluşmuş. Küçük su sıçramaları ve terlemeye de dayanıklı olan bu kulaklığı indirimliyken kaçırmamak için acele edin.

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Apple AirPods Pro Bluetooth Kulaklık MWP22TU/A (Apple Türkiye Garantili)

İndirimsiz fiyatı: 1.899,00 TL

İndirimli fiyatı: 1.699,90 TL

Apple’ın kulaklık konusunda son noktayı koyduğu Apple AirPods Pro, gerçekten müzik dinlemek isteyenler için piyasadaki en profesyonel seçeneklerden biri. Bluetooth bağlantıların ortaya çıkardığı gecikme sürelerini de en aza indirgeyen kulaklıkla gerçek müziğin keyfine varabilirsiniz. Tabii ki fiyatın burada lehinize olmadığını da belirtmekte fayda var.

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Ses sistemi / Bluetooth hoparlör

A4 Tech BTS-003 5W 2000mAh Bluetooth Powerbank Speaker

İndirimsiz fiyatı: 144,38 TL

İndirimli fiyatı: 49,90 TL

Hem müziğini paylaşmak hem de bunu yaparken telefonunun / tabletinin şarjını bitirmemek isteyenler için tasarlanan bu hoparlör / powerbank sayesinde müziğinizi son ses çalarken şarjınızı koruyabilir hatta doldurabilirsiniz.

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Logitech Z213 Multimedia 2 + 1 Speaker

İndirimsiz fiyatı: 182,99 TL

İndirimli fiyatı: 172,01 TL

Tabii ki hoparlöre ihtiyaç duyduğumuz tek alan akıllı telefonlar ya da tabletler değil. Siz de bilgisayarınız ya da farklı bir ses kaynağınız için hoparlör arıyorsanız Logitech’in 2+1 ses sistemini değerlendirebilirsiniz.

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Akıllı bileklik

Xiaomi Mi Band 3 Akıllı Bileklik Siyah

İndirimsiz fiyatı: 299,90 TL

İndirimli fiyatı: 120,00 TL

Akıllı telefonlarımız, günlük yaşantımızın ciddi bir parçası haline gelmiş durumda. Her an bir mesaj ya da bildirim kovalarken bazen telefona fazla daldığımızı bile fark edemeyebiliyoruz. Bu noktada ve diğer birçok noktada hayat kurtaran akıllı bileklikler sayesinde saydığımız özelliklerin dışında adımlarınızı sayabilir, uyku kalitenizi ölçebilirsiniz. Mükemmel hediye fikri olabilecek bu akıllı bilekliği incelemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

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Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik Siyah

İndirimsiz fiyatı: 299,00 TL

İndirimli fiyatı: 169,90 TL

Akıllı bilekliklerden bahsettik, önemlerini anlattık, peki Mi Band 4’ün 3’ten farkı ne? Renkli ekrana sahip olan bu akıllı bileklik aynı zamanda adımsayar, uyku takibi, kalp ritmi ölçme ve benzeri birçok özelliği de beraberinde sizlere sunuyor.

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Cep telefonu

Samsung E1205

İndirimsiz fiyatı: 199,00 TL

İndirimli fiyatı: 122,00 TL

Akıllı telefon gibi bir ihtiyacınız yoksa ve yalnızca SIM kartınızı takıp karşıya sesinizi iletmek istiyorsanız Samsung E1205 model telefonu inceleyebilirsiniz.

Yukarıdaki ürünü incelemek / satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Samsung M10 M105G Akıllı Telefon, 16 GB (Samsung Türkiye Garantili)

İndirimsiz fiyatı: 1.299,00 TL

İndirimli fiyatı: 939,00 TL

Samsung’un giriş seviyesindeki M10 modeliyle birlikte günlük işlemlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz. Sonsuz-V ekranı sayesinde telefonun ekranını olabildiğince kullanmanızı sağlayan telefon kısa bir süre için bin lira bandının altında satışa sunuluyor.

Yukarıdaki ürünü incelemek / satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Samsung Galaxy M20 32 GB (Samsung Türkiye Garantili)

İndirimsiz fiyatı: 1.849,00 TL

İndirimli fiyatı: 1.299,90 TL

Samsung’un orta seviyeye hitap ettiği M20 ile 5.000 mAh’lik pilin avantajlarını hissedin. 13 MP + 5 MP kamera dizilimi sayesinde anılarınızı ölümsüzleştirebileceğiniz telefon aynı zamanda 32 GB gibi bir dahili hafızayı da sizlere sunuyor.

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Xiaomi Redmi Note 8 64 GB (Xiaomi Türkiye Garantili)

İndirimsiz fiyatı: 1.999,00 TL

İndirimli fiyatı: 1.499,00 TL

Fiyat/performans dendiği an akla ilk gelen marka Xiaomi’nin orta segmentte büyük ses getiren telefonu Redmi Note 8, 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP’lik dört kameralı dizilimi sayesinde anılarınızı olduğu gibi canlı tutmanızı sağlayacak.

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Bilgisayar

Lenovo V130-15IKB Intel Core i3 7020U 4GB 1TB Radeon 530 Freedos 15.6'' FHD

İndirimsiz fiyatı: 3.199,00 TL

İndirimli fiyatı: 2.599,94 TL

Okul dönemi neredeyse kapanmış olsa da ödev ya da araştırma konusunda sizlere yardımcı olabilecek, aynı zamanda da fiyat konusunda tavan yapmayan Lenovo V130 ile bilgisayar ihtiyacınız varsa bu ihtiyacı karşılayabilirsiniz.

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Televizyon

Dijitsu 32" 81 Ekran Uydu Alıcılı HD TV

İndirimsiz fiyatı: 999,00 TL

İndirimli fiyatı: 899,00 TL

Özellikle kendi odasına, kendine özel televizyon almak isteyenlerin değerlendirebileceği 32 inçlik bu televizyon sayesinde yatak odanızda dizi / film keyfinize devam edebilirsiniz.

Yukarıdaki ürünü incelemek / satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Samsung 49N5300 49’’123cm Full HD Smart LED TV

İndirimsiz fiyatı: 3.999,00 TL

İndirimli fiyatı: 2.949,00 TL

Televizyonunu yenilemek isteyenler için mükemmel bir fırsat olarak karşımıza çıkan Samsung LED TV, 49 inçlik boyutu ve Smart özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Aynı zamanda Full HD görüntü desteğine sahip televizyon sayesinde görüntüleri gerçeğe yakın bir şekilde ekrana yansıtabilirsiniz.

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Philips Ambilight 50PUS7304/62 Televizyon, 50"/126 Ekran Akıllı TV

İndirimsiz fiyatı: 4.999,00 TL

İndirimli fiyatı: 3.691,00 TL

Philips’in Ambilight özelliğine sahip 50 inçlik televizyonu ile izlediğiniz görüntüyü daha da gerçekçi kılabilirsiniz. Televizyonun arkasındaki ışıklar sebebiyle neredeyse daha da büyük görünen ekranla görüntünün içine kapılacaksınız.

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Diğer teknolojik ürünler

Xiaomi Mi Wifi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı - Güçlendirici 300 Mbps MI-WIFI-PRO

İndirimsiz fiyatı: 119,90 TL

İndirimli fiyatı: 69,49 TL

Evinizin belirli noktalarında internet son derece iyi çekiyor ancak belirli noktalarda internetten eser yoksa aradığınız ürünü sonunda buldunuz diyebiliriz. Xiaomi’nin Wi-Fi sinyali güçlendiricisi sayesinde internetin zayıf olduğu noktalara internet ulaştırabilirsiniz.

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Google Home Mini Akıllı Asistan Hoparlör

İndirimsiz fiyatı: 439,00 TL

İndirimli fiyatı: 281,99 TL

Google’ın akıllı asistanını kullanabileceğiniz bu akıllı asistan hoparlör sayesinde günlük yaşantınızı kolaylaştırabilirsiniz. Akıllı asistana havayı, trafik durumunu ya da aklınıza takılan herhangi bir soruyu sorun, size cevap versin.

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Listeye almadığımız ama farklı yeni yıl hediyelerine burada bulunan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yılbaşında ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz indirimleri listelediğimiz yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umuyoruz ki yazımızdaki en azından bir ürün arayışlarınıza bir cevap niteliğinde olmuştur. Tüm bunları bir kenara bırakırsak 2019’un bu son günlerinde sizlere şimdiden sevgi, mutluluk ve huzur dolu bir yeni yıl diliyoruz.