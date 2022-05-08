Yıldız Teknik Üniversitesi Adli Bilimler Konferansı Başlıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen Adli Bilimler Konferansı, bu yılda birbirinden değerli isimlerin katılımıyla 9 Mayıs'ta başlıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyoteknoloji ve Genetik Kulübü tarafından düzenlenen Adli Bilimler Konferansı, beşinci yılında da öğrenciler ve değerli konuşmacıları bir araya getiriyor.

Adli bilimler ve multidisiplinlerin işleyişleri ve bu alanlarda gerçekleştirilen çalışmalarda izlenebilecek yollarla ilgili konuların işleneceği konferans bu yıl 9-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

5. Adli Bilimler Konferansı 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen Adli Bilimler Konferansı, 9 Mayıs itibarıyla bu alanlara ilgi duyan herkesi konferansa davet ediyor. Konferans, Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam’da gerçekleştirilecek.

Etkinlik hakkında detaylı bilgilere buraya tıklayarak ulaşabilir ve değerli isimlerle Yıldız Teknik Üniversitesi aracılığıyla buluşabilirsiniz.