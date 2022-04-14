Yıldız Teknik Üniversitesi Girişimcilik Kulübü tarafından düzenlenen uzun dönem fikir ve girişimcilik yarışması Startup Mockup başlıyor.

Startup Mockup, henüz hayata geçirilmeyen fikri olan girişimcilere açık ofis,ön kuluçka, mentorluk, kamp programı, sanal ofis gibi çok çeşitli ödüller sunan başarılı bir girişimcilik yarışması. Bu sene bir kez daha Yıldız Teknik Üniversitesi Girişimcilik Kulübü tarafından hayata geçirilen bu uzun dönemli yarışmada katılımcıları pek çok ödül bekliyor.

Fikir ve girişimcilik olmak üzere iki ayrı kategoride projelerin değerlendirileceği bu yarışmada katılımcıları projelerini ve fikirlerini hayata geçirmelerine yardım edecek pek çok ödül bekliyor. Bu ödüllerin kazanılması için ise üç aylık bir süreç boyunca devam edecek değerlendirme aşamasından geçmek gerekiyor.

Finalde 7 fikir ve 7 girişim yer alacak

Eğer mentor aradığınız bir girişiminiz, hayata geçirilmesini istediğiniz bir fikriniz varsa, siz de Startup Mockup'a katılabilirsiniz. Yarışmada girişimciler fikir ve girişimcilik olarak iki ayrı kategoride ve 3 aylık bir süreçte değerlendiriliyor. Yapılan değerlendirmenin ardından Startup Mockup final sahnesinde sunum yapmaya hak kazanan 7 fikir ve 7 girişim, finale kadar olan süreçte çeşitli egitimleri ve mentorluk desteğini almaya hak kazanıyor.

Başvuru tarihleri 15 Nisan'a kadar uzatılan bu keyifli ve verimli yarışmanın bir parçası olmak isterseniz; detaylı bilgiye buraya tıklayarak Yıldız Teknik Üniversitesi Instagram hesabından ulaşabilirsiniz.