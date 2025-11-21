Yılın En İyi Oyunları Belli Oldu: İşte Golden Joystick Awards 2025 Kazananları!

Video oyun dünyasının prestijli ödüllerinden "Golden Joystick" sahiplerini buldu. Yılın en iyi yapımları, geçtiğimiz gece gerçekleştirilen etkinlikle resmen belirlenmiş oldu.

Video oyun dünyasının en prestijli ödül etkinlikleri arasında yer alan Golden Joystick Awards 2025, geçtiğimiz gece resmen gerçekleştirildi. Böylelikle yılın en iyi oyunları belirlenmiş oldu. Etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da aslında en çok konuşulan oyunlara ev sahipliği yaptı.

Peki Golden Joystick Awards 2025'te hangi oyunlara ödül verildi? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan kazananlara geçelim.

Golden Joystick Awards 2025 kazananları!

En iyi PC oyunu: Hollow Knight: Silksong

Daha birkaç ay önce piyasaya sürülen Hollow Knight: Silksong, yılın en iyi PC oyunu ödülü almayı başardı. Bu oyun, geliştiricisinin yayımladığı en iyi indie oyun kategorisinde de ödüle layık görüldü.

En iyi konsol oyunu: Ghost of Yotei

Yayımlandığı dönem büyük ses getiren Ghost of Yotei, bu durumu sektördeki en önemli ödüllerden biriyle taçlandırdı. Oyuna en iyi ses tasarımı ödülü de verildi.

En iyi hikâye anlatımı: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 için gecenin kazananı diyebiliriz. Zira bu oyun, en iyi hik'aye anlatımı kategorisine ek olarak en iyi müzik, en iyi hikâye anlatımı, en iyi görsel tasarım, en iyi başrol oyuncusu, en iyi yardımcı oyuncu ve yılın ultimate oyunu ödüllerine layık görüldü. Ayrıca oyunun yapımcı stüdyosu Clair Obscur: Expedition 33 de yılın stüdyosu seçildi.

En iyi erken erişim oyunu: R.E.P.O.

En iyi uyarlama oyunu: Arcane Season 2 (Netflix)

En iyi oyun genişlemesi: Lies of P: Overture

En iyi fragman: Grand Theft Auto 6 Trailer 2

Milyonlarca oyunseverin beklediği Grand Theft Auto 6 (GTA 6), Golden Joystick Awards 2025'te yılın en çok istenen oyunu ödülünü de aldı.

En iyi oyun donanımı: AMD Ryzen 9 9950X3D

En iyi indie oyun: Blue Prince

En iyi multiplayer oyun: PEAK

PEAK, aynı zamanda yayıncıların seçimi oyunu ödülü aldı.

En iyi remake / remaster oyunu: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

En iyi "çığır açan" oyun: Schedule 1

En iyi eleştirmenlerin seçimi oyunu: Donkey Kong Bananza

Hâlâ oynanan mobil oyun: Pokemon GO

Hâlâ oynanan PC ve konsol oyunu: Minecraft

