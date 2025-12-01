Tümü Webekno
Kumar, Oyun Dünyasını da Ele Geçirdi: Yılın Oyununu Tahmin Etmek İçin Yüz Milyonlarca TL'lik Bahisler Yapılıyor!

Üzücü ama gerçek... Kumar günümüzde giderek yaygınlaşıyor ve yeni bir rapora göre oyun sektörünü de avucunun içine almış durumda.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyun dünyasında yılın en prestijli ödülü olan "Yılın Oyunu" ödülü için geri sayım sürerken, bahis platformları oyun sektöründen de faydalanmaya başladı. An itibarıyla birçok bahis platformunda kullanıcılar, gerçek finans piyasalarına benzer şekilde, evet/hayır kontratları alıp satarak Yılın Oyunu ödülü sonuçlarını öngörmeye çalışıyor.

Tahmin piyasalarındaki işlem hacmi de rekor seviyelere ulaşmış durumda. Yılın Oyunu ödülünün hacmi 2 milyon doları aşarken, uzmanlar kültürel ödüllerin tahmin piyasalarında büyüyen bir fenomen olmasının arkasında, bu sektördeki insanların bilgi birikimlerini “kanıtlamak” istemelerinin yattığını düşünüyor.

Bu büyümenin arkasında "bilgi" yarıştırma olduğu düşünülüyor

2

Bu sebeple oyun sektörü The Game Awards gibi etkinlikleri sadece izlemekle kalmıyor, aynı zamanda devasa tahmin ekonomisinin bir parçası hâline gelerek kendi uzmanlıklarını risk ve ödülle harmanlıyor.

Yani ister “kumar” deyin ister “bahis”, oyun dünyası da artık finansal rekabetin de merkezi hâline gelmiş durumda. Oyuncular ve tahmin yatırımcıları, “Piyasa mı haklı yoksa ben mi?” sorusunun peşinde koşarken, biz oyunseverler olarak Yılın Oyunu ödülünün kazananını beklemeye devam edelim...

