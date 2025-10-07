Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor

Microsoft, Windows 11'e çok istenen bir özelliği getirmek için testlere başladı. Bu özellik, ekran göstergeleriyle alakalı.

Microsoft, dünya çapında milyonlarca insan tarafından kullanılan Windows işletim sistemine sürekli yeni özellikler getirerek kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkarmaya çalışıyordu. Şimdi ise kullanııclar tarafından çok fazla talep edilen bir özelliğin yakında sisteme geleceği görüldü.

Microsoft, Insider kullanıcıları üzerinde yepyeni bir güncellemeyi test etmeye başladı. 27959 kodlu bu güncelleme, hata çözümleri başta olmak üzere birçok yenilik getiriyor. Ancak en çok dikkat çeken şey, Windows 11’deki “ekran göstergeleri”ne gelen özellik.

Göstergeleri ekranınıızın farklı yerlerinde kullanabileceksiniz

Yeni özellik, Windows 11’de bulunan göstergelerinin pozisyonlarının değiştirilebilmesine olanak tanıyor. Yani ses, parlaklık, uçak modu gibi şeyleri ekranınızda farklı pozisyonlarda kullanma imkânınız olacak. Şirket, sol üst ve orta üst konumlarına destek sunacağını belirtmiş.

Göstergelerin yerini değiştirme özelliğini kullanmak çok basit olacak. Direkt ayarlardaki sistem bölümünde bulunan bildirimler kısmında ekran göstergelerinin pozisyonunu değiştir kısmı göreceksiniz. İstediğiniz pozisyonu buradan seçebileceksiniz. Normalde ekranın altında bulunduğunu belirtelim.

Evet, bu özellik öyle kullanıcı deneyimini çok değiştirecek büyük bir yenilik değil. Ancak kullanıcıya daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacağını ve bu yüzden beğenileceğini söyleyebiliriz. Zaten şirket de “çok talep edilen” bir özellik olduğunu belirtiyor. Ne zaman geniş çapta çıkış yapacağı konusunda bir bilgi yok.