Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama Yazılım

Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor

Microsoft, Windows 11'e çok istenen bir özelliği getirmek için testlere başladı. Bu özellik, ekran göstergeleriyle alakalı.

Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Microsoft, dünya çapında milyonlarca insan tarafından kullanılan Windows işletim sistemine sürekli yeni özellikler getirerek kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkarmaya çalışıyordu. Şimdi ise kullanııclar tarafından çok fazla talep edilen bir özelliğin yakında sisteme geleceği görüldü.

Microsoft, Insider kullanıcıları üzerinde yepyeni bir güncellemeyi test etmeye başladı. 27959 kodlu bu güncelleme, hata çözümleri başta olmak üzere birçok yenilik getiriyor. Ancak en çok dikkat çeken şey, Windows 11’deki “ekran göstergeleri”ne gelen özellik.

Göstergeleri ekranınıızın farklı yerlerinde kullanabileceksiniz

1

Yeni özellik, Windows 11’de bulunan göstergelerinin pozisyonlarının değiştirilebilmesine olanak tanıyor. Yani ses, parlaklık, uçak modu gibi şeyleri ekranınızda farklı pozisyonlarda kullanma imkânınız olacak. Şirket, sol üst ve orta üst konumlarına destek sunacağını belirtmiş.

2

Göstergelerin yerini değiştirme özelliğini kullanmak çok basit olacak. Direkt ayarlardaki sistem bölümünde bulunan bildirimler kısmında ekran göstergelerinin pozisyonunu değiştir kısmı göreceksiniz. İstediğiniz pozisyonu buradan seçebileceksiniz. Normalde ekranın altında bulunduğunu belirtelim.

Evet, bu özellik öyle kullanıcı deneyimini çok değiştirecek büyük bir yenilik değil. Ancak kullanıcıya daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacağını ve bu yüzden beğenileceğini söyleyebiliriz. Zaten şirket de “çok talep edilen” bir özellik olduğunu belirtiyor. Ne zaman geniş çapta çıkış yapacağı konusunda bir bilgi yok.

Windows 11 2025 Güncellemesi Yayımlandı: Ne Gibi Yenilikler Var? Windows 11 2025 Güncellemesi Yayımlandı: Ne Gibi Yenilikler Var?
Windows

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

2025 Steam Sonbahar İndirimleri: 1 Dolara (41 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

2025 Steam Sonbahar İndirimleri: 1 Dolara (41 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

Ekim 2025 Audi Fiyat Listesi: Tüm Modeller Zamlandı!

Ekim 2025 Audi Fiyat Listesi: Tüm Modeller Zamlandı!

Ekim 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla'ya Zam Geldi!

Ekim 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla'ya Zam Geldi!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim