Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama Yazılım

Windows 11 2025 Güncellemesi Yayımlandı: Ne Gibi Yenilikler Var?

Windows 11'in merakla beklenen 25H2 güncellemesi, bugün itibarıyla kullanıcılara sunulmaya başlandı. Peki yeni güncelleme yeni neler getiriyor?

Windows 11 2025 Güncellemesi Yayımlandı: Ne Gibi Yenilikler Var?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft, Windows 11 için merakla beklenen 25H2 güncellemesini tüm kullanıcılara sunmaya başladı. Küçük bir “etkinleştirme paketi” şeklinde gelen bu güncelleme, kısa sürede kurulabiliyor ve sistemde büyük değişikliklere yol açmadan önemli iyileştirmeler sağlıyor. Şirket, güncellemeyi geçtiğimiz ay Insider kullanıcılarıyla test etmişti.

Yeni güncelleme, 24H2 ile aynı kod tabanını paylaştığı için her iki versiyona da aylık yeni özellikler gelmeye devam edecek ancak 25H2’nin öne çıkan yanı güvenlik tarafında yaptığı büyük gelişmeler.

Windows 11 25H2 güncellemesi yenilikleri

Windows 11 25H2

Microsoft, yapay zekâ destekli güvenli kodlama ve gelişmiş açık tespit sistemleriyle işletim sistemini daha dirençli hâle getirdiğini duyurdu.

25H2 sürümü, eski teknolojilerden PowerShell 2.0 ve WMIC komut satırını kaldırarak sistemi daha sade hâle getiriyor. Ayrıca Microsoft’un güçlü güvenlik geliştirme yaşam döngüsü politikalarına uyumlu olarak tasarlanan bu güncelleme, tehditlere karşı da daha sıkı bir koruma sağlıyor.

Güncellemeyi almak isteyen kullanıcıların Windows Update ayarlarından “en son güncellemeleri al” seçeneğini aktif etmesi yeterli ancak Microsoft, cihazınızda sürücü ya da uygulama uyumsuzluğu tespit ederse güncellemeyi geçici olarak engelleyebileceğini de belirtiyor. Şirkete göre yayın süreci kademeli olarak önümüzdeki aylarda daha da genişletilecek.

Windows 11'e Harika Bir Yapay Zekâ Destekli Fotoğraf Özelliği Geliyor Windows 11'e Harika Bir Yapay Zekâ Destekli Fotoğraf Özelliği Geliyor
Windows 11'in Pazar Payı Artması Gerekirken Düşüyor (Microsoft İkna Etmeyi Başaramamış Gibi) Windows 11'in Pazar Payı Artması Gerekirken Düşüyor (Microsoft İkna Etmeyi Başaramamış Gibi)

Peki siz Windows 11'in mevcut durumundan memnun musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Windows

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Mazda, Ultra Yakışıklı Elektrikli SUV Modelini Tanıttı: EZ-60

Mazda, Ultra Yakışıklı Elektrikli SUV Modelini Tanıttı: EZ-60

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim