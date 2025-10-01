Windows 11 2025 Güncellemesi Yayımlandı: Ne Gibi Yenilikler Var?

Windows 11'in merakla beklenen 25H2 güncellemesi, bugün itibarıyla kullanıcılara sunulmaya başlandı. Peki yeni güncelleme yeni neler getiriyor?

Microsoft, Windows 11 için merakla beklenen 25H2 güncellemesini tüm kullanıcılara sunmaya başladı. Küçük bir “etkinleştirme paketi” şeklinde gelen bu güncelleme, kısa sürede kurulabiliyor ve sistemde büyük değişikliklere yol açmadan önemli iyileştirmeler sağlıyor. Şirket, güncellemeyi geçtiğimiz ay Insider kullanıcılarıyla test etmişti.

Yeni güncelleme, 24H2 ile aynı kod tabanını paylaştığı için her iki versiyona da aylık yeni özellikler gelmeye devam edecek ancak 25H2’nin öne çıkan yanı güvenlik tarafında yaptığı büyük gelişmeler.

Windows 11 25H2 güncellemesi yenilikleri

Microsoft, yapay zekâ destekli güvenli kodlama ve gelişmiş açık tespit sistemleriyle işletim sistemini daha dirençli hâle getirdiğini duyurdu.

25H2 sürümü, eski teknolojilerden PowerShell 2.0 ve WMIC komut satırını kaldırarak sistemi daha sade hâle getiriyor. Ayrıca Microsoft’un güçlü güvenlik geliştirme yaşam döngüsü politikalarına uyumlu olarak tasarlanan bu güncelleme, tehditlere karşı da daha sıkı bir koruma sağlıyor.

Güncellemeyi almak isteyen kullanıcıların Windows Update ayarlarından “en son güncellemeleri al” seçeneğini aktif etmesi yeterli ancak Microsoft, cihazınızda sürücü ya da uygulama uyumsuzluğu tespit ederse güncellemeyi geçici olarak engelleyebileceğini de belirtiyor. Şirkete göre yayın süreci kademeli olarak önümüzdeki aylarda daha da genişletilecek.

Peki siz Windows 11'in mevcut durumundan memnun musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.