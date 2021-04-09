Yiyecekleri Doğal Olarak Mavi Yapacak Yöntem Geliştirildi

Dünyanın her köşesinden bilim insanlarından oluşan bir ekip, yiyeceklere mavi rengi vermek için sentetik yolları kaldıracak bir yöntem geliştirdi. Doğal mavi renk, uzun süren çalışmalar sonucunda geliştirilen bir enzim sayesinde gerçeğe döndü.

Birçoğumuz her ne kadar günlük yaşamda fark etmiyor olsak da yediğimiz yiyeceklerin rengi aslında nasıl bir tat alacağımıza ve besin içeriğinin ne olduğuna dair bize bir ‘spoiler’ veriyor. Fakat dünya üzerinde doğal yiyecekler arasında mavi renge sahip pek çok yiyecek seçeneği mevcut. Dolayısıyla üreticiler, yiyeceklerde gördüğümüz mavi rengi doğal yollardan değil, yapay yollardan bizlere sunuyor.

Günümüzde özellikle camgöbeği rengini vermek için FD&C Blue No. 1, indigo içinse FD&C Blue No. 2 sentetik boyalar kullanılıyor. Doğada bulunan renklerse istenilen camgöbeği rengini ortaya çıkaramıyor. Fakat Science Advances’ta yayınlanan yeni bir araştırma, doğal camgöbeği rengini yiyeceklere vermek için bir yol keşfedildiğini ortaya koydu.

Yiyeceklere doğal mavi renk verilebilecek:

Kaliforniya, Ohio Eyalet, Nagoya ve Avignon gibi dünya çapında üniversitelerdeki uzmanlardan oluşan bir ekip, doğal camgöbeği rengi için bir kaynak buldu. Bu kaynak, yayınlanan araştırmaya göre kırmızı lahanadan elde edilebiliyor. Bu da renklendiricinin geniş bir uygulama yelpazesine sahip olmasını sağlayabilme potansiyeli taşıyor.

Kırmızı lahanadan elde edilen özler kırmızı ve mor renkte olma eğiliminde. Fakat bu lahana, aynı zamanda istenen sonuçları verecek mavi antosiyanin adı verilen bir pigment de üretiyor. İşin kötü yanıysa bilim insanları, lahananın içindeki bu pigmentten bugüne kadar yalnızca eser miktarlarda çıkarabildiler.

Yeni çalışmayla birlikteyse lahananın içindeki diğer antosiyanin moleküllerini mavi bileşene çevirmek için yeni bir yöntem sunuldu. Bilim insanları, bilimsel literatürde kataloglanmış milyonlarca enzimi göz önüne alarak ve laboratuvardaki en iyi adayları test ederek çalışmadan sonuç aldı. Sentetik biyolojiden toplanan bilgileri kullanan bilim insanları, istenen dönüşümü yüksek bir verimlilikle yapabilen bir enzim üretmeyi başardılar.

Özel olarak üretilen bu enzim, lahananın içindeki kırmızı antosiyaninleri aldı ve bunları P2-AI kompleksi (kısaca P2) olarak adlandırılan faydalı bir mavi özüt haline getirdi. Bilim insanları, bu özütle birlikte mavi dondurma ve kaplama dahi üretti. Fakat bu özütün yemek için güvenli olup olmadığı konusu şu an için doğrulanmadı. Çalışmada yer alan Nahoya Üniversitesi’nden Kumi Yoshida, kırmızı lahanadaki antosiyaninlerin beslenmemizde uzun süredir mevcut olduğunu, ancak yine de yeni enzimle üretilen özütün test edilmesi gerektiğini ifade etti.