Milyonlarca öğrencinin heyecanla girdiği, umarız sevinçle veya hüzünle çıktıkları bir üniversite sınavı maratonunun daha sonuna geldik. YKS’nin ikinci oturumu AYT de bugün tamamlandı. Bakalım sosyal medyadan gelen tepkiler nasıl oldu.

Türk öğrencilerinin üniversiteye giriş sınavı maratonu bugün ve bu saat itibariyle tamamlanmış bulunmakta. Geçtiğimiz gün gerçekleşen TYT (Temel Yeterlilik Testi) sınavının ardından sizlerle sosyal medyadan gelen tepkileri paylaşmıştık. Bugün de bildiğiniz gibi AYT (Alan Yeterlilik Testi) sınavı gerçekleşti. Dilerseniz önce buradan TYT sınavına sosyal medyadan gelen tepkilere bakabilirsiniz, biz şimdi AYT sınavına gelen tepkileri sizler için burada derledik. İşte AYT sınavına sosyal medyadan gelen tepkiler



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