3.5 milyon kişinin girdiği YKS sonuçları açıklandı. Kimileri hayalini kurdukları üniversitelere artık çok yakınlar. Kimileri ise umutları başka baharlara bıraktılar. Peki YKS 2023 sonuçları için kim ne diyor? Birinciler hangi illerden çıktı?

Üniversite hayali kuran milyonlarca gencin girdiği YKS için sonuçlar bugün açıklandı. Artık sınava giren her öğrenci bir üniversiteye girip giremeyeceğini veya hangi bölümlere yerleşebileceğini az çok biliyor. Tabi bu durum, internette de bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Öğrencilerin 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında yapacakları tercihler ile bu yılın üniversiteye giriş süreci de tamamlanmış olacak.

Peki YKS sonuçları ne durumda? Sınava giren kişilerin yorumları neler? Ayrıca, sınav birincileri hangi illerden çıktı. Gelin hep birlikte YKS 2023 sonuçları ile ilgili gelişmelere yakından bakalım.

YKS sonuç öğrenme nasıl yapılır?

YKS 2023 sayfası için sonuc.osym.gov.tr adresi kullanılabiliyor. TC kimlik numarası ile ÖYSM aday şifrenizi girerek sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

Sınav birincileri hangi şehirlerden çıktı?

Konuyla ilgili açıklama yapan isim ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy oldu. 3.5 milyon kişinin sınava girdiğini söyleyen Ersoy, alanlarında birinci olan isimleri de açıkladı:

Temel Yeterlilik Testi(TYT) Birincisi: Harun DURAK Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi (Niğde)

Harun DURAK Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi (Niğde) Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincileri: Sayısal: Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık: Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar) Sözel: Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)



YKS 2023 sonuçları ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar: