Elon Musk, Grok'un Sapıklığını Fırsata Dönüştürdü: Sadece Parasını Veren Görsel Oluşturabilecek

Grok'un herkesin çıplak fotoğraflarını oluşturan ve büyük tepki çeken görsel düzenleme özelliği artık herkese açık değil. Sadece ücretli aboneler tarafından kullanılabilecek.

Elon Musk yönetimindeki X üzerinden erişebilen yapay zekâ modeli Grok, son zamanlarda görsel düzenleme özelliği nedeniyle büyük eleştiri altındaydı. Öyle ki araç, kullanıcıların istekleri üzerine platformdaki her kullanıcının görüntülerini dijital olarak değiştirebiliyordu. Üstelik rızaları olmadan bile bunu yapıyordu. Binlerce insanın uygunsuz görüntülerin oluşturulması da büyük tepki çekmişti.

Tepkiler devam ederken bugün Grok’un tartışma yaratan görsel düzenleme özelliğiyle ilgili yeni bir hamle yapıldı. Dev sosyal medya platformu, artık her isteyenin bu özelliği kullanamayacağını duyurdu.

Grok’un görsel düzenleme özelliği sadece ücretli kullanıcılar tarafından kullanılabilecek

X tarafından yapılan değişikliklerin ardından Grok’un görsel düzenleme özelliğinin yalnızca platforma ücretli abone olanlar tarafından kullanılabilir hâle geldi. Yani herhangi bir kullanıcı Grok’un görselleri değiştirmesini talep edemeyecek. Bunu yalnızca paralı abone olanlar yapabilecek. Normalde günlük limitlerle herkes tarafından kullanılabiliyordu.

Bu hamleyle oluşturulan uygunsuz deepfake’lerin sayısında azalma olabileceğini tahmin edebiliriz. Ancak hâlâ herkesin fotoğraflarını oluşturabilmesi endişe verici. X üzerinden kullanım abone olmayanlara kapalı olsa da özelliğe Grok’un kendi uygulamasından bedavaya erişilebiliyor. Yani para ödemeyenler Grok uygulamasıyla özelliği ücretsiz kullanmaya devam edebilir.