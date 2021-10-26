YouTube, çocuk istismarına yol açan videoların platforma ne kadar sık yüklendiğini gözler önüne seren dehşet verici verilerini açıkladı. Açıklamaya göre şirket, 2021’nin ilk yarısında bu suçları kapsayan yaklaşık 120 bin videoyu platformdan sildi.

Çocuk pornosu ya da çocuk istismarı olarak nitelendirilebilecek herhangi bir içeriğe sahip görüntüler, internetin en büyük problemlerinden biri. Bu tarz içerikler her ne kadar sıkı bir şekilde denetlenip yok edilse ve yayınlayanlar ciddi cezalara çarptırılsa da, videolar yayınlanmaya devam ediyor. Hem de her türlü sosyal medya mecrasında…

Bildiğiniz gibi YouTube’un ilk zamanlarında platforma porno niteliğinde videolar yüklendiğinde fark edilip kaldırılması zaman alabiliyordu. Bu durum şu anda böyle olmasa da hâlâ uygunsuz içerikleri platformda paylaşıp kaldırılmayacağını düşünen insanlar mevcut. Ancak bugün özellikle çocuk istismarına neden olan videoları ve YouTube’un bu videolardan ne kadarını kaldırdığını konuşacağız.

Silinen yaklaşık 16 milyon videonun 120 bini çocuk istismarı nitelikli

YouTube, bugün Congress’e yaptığı açıklamada çocuk istismarı kategorisine girebilecek kaç videoyu bu yarıyılda platformdan sildiğini duyurdu. Bu videolara sadece doğrudan çocuk istismarı içerikli videolar değil, cinsel içerikli olup ayriyeten 18 yaşından küçükleri barındıran videolar da dahil oldu. Bu sıfatlara uyan 120 bin videoyu 2021’in ilk yarısında platformdan kaldırdığını ifade eden YouTube, aynı zamanda videoları yayınlayan kullanıcıları ‘Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi’ne bildirdiğini ifade etti.

YouTube, bu kategori de dahil olmak üzere platformun ilkelerine uygun olmayan videolardan bahsedecek olursak 15 milyon 9 bin videoyu ilk yarıyılda sildi. Ancak pedofilyak düşüncelerle hazırlanmış ya da çocukların olmaması gereken yerlerde çocukları barındıran videoların siteye bu kadar çok yüklenmesi de hayret vericiydi; hem de sadece 6 ayda... Bu konu, her sosyal medya mecrasında görülse de her sitenin hassasiyeti YouTube’unki gibi olmadı. Özellikle Facebook, çocuk istismarına yol açan videolara karşı yeterince temkinli olmaması nedeniyle daha önce suçlanmıştı.