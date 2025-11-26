YouTube'un Ana Sayfasına Kullanıcıları Sevinçten Havaya Uçuracak Büyük Değişiklikler Geliyor!

YouTube ana sayfasına kişiselleştirilmiş akış geliyor. Yeni özellik sayesinde artık ana sayfada ilginizi çekmeyen videolar görmeyeceksiniz.

Google bünyesinde faaliyetlerini sürdüren YouTube, dünyanın en popüler video platformu konumunda. Ancak YouTube’un hâlâ bazı kusurları var. Gerçekten ilgi alanınızla eşleşen, izlemek isteyeceğiniz videolar bulmak bazen çok zor olabiliyor. Bunun nedeni de platformun ana sayfasında kullandığı algoritma.

YouTube’un algoritması, kullanıcıların niyetlerini yanlış algılamakla biliniyor. Örneğin normalde izlemediğini bir konuda birkaç video izledikten sonra algoritma âdeta o konuya çok ilgiliymişsiniz gibi davranıp tüm ana sayfanızı o tarz videolarla doldurabiliyor. Bu da kullanıcıların tepkisini çekiyor. Neyse ki YouTube, yakında bu konuda değişiklikler yapacağını açıkladı.

Kullanıcıya özel akış geliyor

YouTube, platformun ana sayfasında büyük bir değişikliği test etmeye başladı. Şirket, “Size Özel Akış” ismini verdiği yeni bir akış sistemi getirmeyi planlıyor. Bu akış, kullanıcının ana sayfasının yalnızca ilgili olduğu konularda, gerçekten izlemek isteyeceği videolarla doldurulmasını sağlayacak. Böylece istenmeyen önerilerin önüne geçilecek.

Artık kullanıcılar, belli komutlar girerek yapay zekânın da yardımıyla YouTube ana sayfalarında görmek isteyecekleri videoları belirleyecek. Örneğin yemek videolarını izlemeyi çok seviyorsunuz diyelim. Size özel akışınıza bunu yazarak söyleyeceksiniz ve sonrasında yemek videoları daha fazla görmeye başlayacaksınız. Böylece istemediğiniz videolar arasında gezinip ilginizi çeken bir video bulmayla uğraşma derdiniz kalmayacak.

YouTube’un test ettiği yeni akışın devrim niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Özellik, şimdilik test aşamasında. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağını bilmiyoruz ancak geldiğinde çok hızlı bir şekilde kullanıcılar arasında popüler olacağını tahmin edebiliriz.