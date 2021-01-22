YouTube, video etiketleri özelliğini iyileştirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, artık bir etikete tıklandığında, sadece o etiketi içeren videoların gösterileceği ifade edildi. Aynı etikete sahip videolar, izlenme sayılarına göre de sıralanacak.

Dünyanın en çok kullanılan çevrimiçi video paylaşım platformu YouTube, kullanıcı deneyimini iyileştirecek olan bir özelliği kullanıma sundu. Bir süre önce videolara konu etiketi ekleme özelliğini kullanıma sunmuş olan YouTube, şimdi bu özelliğin kapsamını biraz daha genişletti. Böylelikle kullanıcılar, bir etiketle ilgili videolara daha iyi bir şekilde ulaşabilecekler.

YouTube'un uzunca bir süredir kullanılmakta olan etiket özelliği, o etiketi kullanan diğer videolarla birlikte benzer içerikleri de gösteriyordu. Ancak bugün itibarıyla hem mobil hem de web sürümünde yapılan değişiklik, bu durumu biraz değiştiriyor. Bundan sonra kullanıcılar, bir etikete tıkladıktan sonra açılacak olan sayfada, sadece o etiketi içerek videoları görüntüleyecekler. Üstelik bu videolar, izlenme sayılarına göre sıralanmış olarak yerleştirilecek.

YouTube'un yeni özelliği işte böyle görünüyor

Örneğin, birkaç gün önce sizler için bir video hazırlamış, o videoda da Apple'ın iddialar kapsamındaki elektrik motorlu otomobilinden bahsetmiştik. Ekibimiz, paylaşılan videoya "#Apple", "#car" ve "#ProjectTitan" etiketlerini yerleştirmişti. Bu bağlamda, "ProjectTitan" etiketine tıkladığınızda, artık sadece bu etiketi içeren videoları görüntüleyeceksiniz. Yani doğrudan ulaşmak istediğiniz videolar karşınıza çıkmış olacak.

An itibarıyla tüm kullanıcılar tarafından deneyimlenebilen bu özelliğin, eksik bir yanı olduğunu söylemek gerek. Şöyle ki pek çok YouTube kanalı, etiket kullanmayı henüz alışkanlık haline getirmedi. Haliyle bir terimle ilgili etiketli videoları görüntüler ve istediğiniz içeriği bulamazsanız, o terimi doğrudan YouTube'dan aramayı tercih edebilirsiniz.