RAM 1500 RTX Arazi Aracı Üzerinde Sağlamlık Testi Yapıldı

Street Speed 717 adlı bir YouTube kanalı, RAM'in bu yıl piyasaya sürdüğü 1500 RTX arazi aracını yüksek bir engebeden uçurdu. Sadece birkaç camı ve tamponun küçük bir kısmı kırılan araç, bu video ile birlikte ne kadar sağlam olduğunu kanıtlamış oldu.

Arazi araçlarıyla engebeli yollarda yapılacak şeylerin sınırı yok diye düşünürken, Street Speed 717 adlı bir YouTube kanalı bu olaya bambaşka bir boyut getirdi. 2021 model Ram 1500 TRX arazi aracının piyasaya sürülmesiyle birlikte, bahsi geçen bu YouTube kanalı aracı her türlü pozisyonda deneyen isimlerden birisi oldu.

Street Speed 717, 702 beygir güce sahip bu aracı daha önce Lamborghini Urus ile birlikte yarışa sokmuştu ve son olarak TRX ile büyük bir engebeden atlamayı denedi.

Yayınlanan video, 1500 RTX’in ne kadar sağlam olduğunu gösterir nitelikte

Başka bir arazi aracı olan Ford Raptor, daha önce aynı arazi üzerinde denenmiş ve atlamadan nasibini almıştı. Street Speed 717, 1500 RTX'i bu engebe üzerinden atlatma konusunda biraz tereddütlüydü ve hatta bu tereddüt, videodan da çok net bir şekilde anlaşılabiliyor.

Bilstein süspansiyonu ve 35 inçlik arazi lastiği ile donatılan TRX, engebe üzerinden uçtuktan sonra yere sert bir iniş yaptı. Elbette çoğu aracın böyle bir inişten sonra paramparça olması beklenir ancak böyle maceralar için tasarlanmış olan TRX’de tamponun ve bazı camların kırılması dışında hiçbir şey olmadı. Street Speed 717, ilk atlayıştan sonra arabayı kendi haline bırakmak yerine neredeyse haşatı çıkana kadar aynı engebe ve arazi üzerinde denemeye devam etti.